中科院神盾盃國際邀請賽明登場 土洋資安戰隊對決

中科院7、8日將在台南舉辦「2026神盾盃國際邀請賽暨國防AI競賽」，並邀請美國、韓國等國際隊伍與台灣資安戰隊同場競技；知情人士透露，賽事表現優異的台灣學生，未來服義務役時有機會被延攬至軍方資訊部門服役。

為推動人工智慧技術與國防任務需求深度結合，促進產學研跨域交流，國家中山科學研究院將於7、8日在成功大學舉辦「2026神盾盃國際邀請賽暨國防AI競賽」，現場並規劃資安體驗、全民國防體驗及達人論壇等多元活動，比賽現場也將展出機器狗、T112步槍射擊訓練模擬器等自製國防科技裝備供參賽者與民眾體驗。

根據中科院所發布資料，今年比賽首度升格為國際邀請賽，邀請美國MMM、泰國Dojo、馬來西亞Lv1x、韓國BoB、國際聯隊Water Paddler等國際隊伍，與台灣線上資格賽前10強資安戰隊以及上屆冠軍隊B33F 50UP同場競技。

例如韓國BoB隊是韓國國家級人才培育計畫所組成，被形容是「韓國國家隊」等級的隊伍，隊員由全韓頂尖年輕學員與資安導師組成，常年橫掃SECCON、HITCON等國際賽前三名，也被視為本屆神盾盃奪冠熱門。

根據賽事規劃，本屆神盾盃將進行AI資安攻防，包括LLM攻擊技術、CTF、內網滲透與AI模型攻擊；知情人士表示，這次將由國內廠商建置「數位靶場」，讓參賽隊伍在靶場內進行資安攻防，透過AI想定與出題，考驗參賽隊伍如何破解。

有別於國際邀請隊伍的參賽人員身分並無設限，神盾盃的國內參賽資格限定在大專院校學生或學校在職教職員工，知情人士表示，目的是希望磨練台灣學生，而在賽事中表現優秀的學生，未來服1年期義務役期間，有機會被網羅至資通電軍指揮部服役，貢獻長才。

中科院日前指出，這屆賽事除以競賽方式，鼓勵參賽團隊從任務需求出發，提出AI應用於國防領域的創新方案，並透過實體陳展進行成果驗證，更藉由資安體驗、科技展覽及達人論壇，串聯產官學研不同領域的專業能量。