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2公克香鬆被出征... 永安國小老師、家長心疼「零負評」營養師

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市中山區永安國小11月3日主食香鬆飯的香鬆是由老師發放每人2公克。圖／取自「教育部校園食材登錄平台2.0」
北市中山區永安國小11月3日主食香鬆飯的香鬆是由老師發放每人2公克。圖／取自「教育部校園食材登錄平台2.0」

北市永安國小營養午餐香鬆2公克事件，引發綠營猛攻。校內教師今表示，學校的營養師和行政團隊兢兢業業地努力把營養午餐做到最好，也許不完美，但絕對誠意十足，他不忍心大家誤解學校作法，很心疼這一切的用心遭到不了解的人誤會。家長也嘆「真的很不希望因為選舉的戰火拿我們永安開刀」。

該名教師表示，學校有一位超強的營養師，不但學歷好，更是盡心盡力在營養教育，還會帶孩子們種好吃的植物、教大家手作湯圓、草仔粿等，在學校可說是零負評的超優老師。結果這個莫名其妙的事件，讓行政人員忙翻天，應付這些怪事才是造成老師辛苦的根源。

「我們學校竟然因為香鬆上新聞，真的比扯鈴還扯，比蝦餅還瞎，還是我們吃了N年的香鬆」教師說，這是營養午餐中，他非常喜歡的單品。

他說，外面賣的香鬆成分根本是元素表，學校的香鬆非常乾淨單純，只有白芝麻、黑芝麻、一點鹽，有時會有一些小海苔，吃起來很安心，幾位同事都想問營養師能不能買幾包回家配飯。

永安國小家長也發聲肯定學校，自家小孩都很喜歡永安的午餐，至今都說午餐很好吃，「真的很不希望因為選舉的戰火拿我們永安開刀。」也有人透露，「我是永安一設校就進去讀的校友，從第一年開始，永安的營養午餐就是沒話說的讚。」

一名曾在該校任教的老師回憶，「永安的營養午餐絕對是我懷念永安的100件事情中的一件，香鬆超好吃，在外面都買不到。營養師超讚，絕對挺爆。」

負評 營養師 團隊

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