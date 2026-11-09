藏逸2026秋拍焦點珍藏 阿蓋爾紅鑽、張大千名作與珍稀彩寶領銜登場

藏逸拍賣2026秋季拍賣將於11月14日、12月5日至6日陸續登場，涵蓋「秋韻雅藏」、中國書畫與國際現當代藝術、瓷器古翫及瑰麗珠寶等專場。本季匯聚珍稀彩鑽、名家書畫、宮廷瓷器與晶礦珍藏，邀請藏家共賞自然造物與歷史工藝之美。

圖／藏逸拍賣會提供

珍稀彩鑽領銜，展現大自然的色彩奇蹟。

澳洲阿蓋爾Tender紅鑽與粉鑽各一顆同場亮相。阿蓋爾礦區於2020年停止開採，具明確礦區背景的彩鑽備受關注。天然紅鑽尤為罕見，粉鑽以細膩色調見長。另有三克拉艷彩橘鑽、艷彩綠鑽與罕見艷彩藍鑽，展現天然彩鑽的珍稀色彩。

ARGYLE阿蓋爾Tender中彩紅鑽裸石。 圖／藏逸拍賣會提供

出自阿蓋爾年度珍稀彩鑽Tender精選競標系列，天然紅鑽極其罕見，停產礦區背景更添收藏價值。

珍稀彩寶薈萃，匯聚世界重要產地。

兩克拉巴西無燒帕拉伊巴碧璽以鮮明藍綠色澤引人注目；十克拉馬亨蓋紅尖晶石兼具色彩與重量。另有喀什米爾無燒藍寶石、緬甸及莫桑比克鴿血紅紅寶石、哥倫比亞無油祖母綠，以及維多利亞與裝飾藝術時期古董珠寶。

巴西帕拉伊巴碧璽鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供

巴西產無燒帕拉伊巴碧璽，重量達兩克拉，以鮮亮藍綠色澤與璀璨鑽石相互輝映。

大千風華｜張大千主題專場，重現「五百年來第一人」的藝術風采。

曾獲徐悲鴻如此讚譽的張大千，以《三十六陂秋色》領銜，借秋景寄寓山水詩情；《園蔬益壽圖》與《白荷》各展筆墨意趣。「張大千致莊禹靈與夫人新歲賀卡」及「致莊禹靈信札」，映照畫壇宗師的私人交遊與藝術情誼。

張大千《致莊禹靈信札》。 圖／藏逸拍賣會提供

張大千親筆書寫的珍貴信札，筆墨流暢自然，記錄其與摯友莊禹靈的往來情誼，兼具書法藝術與文獻收藏價值。

無限藝境｜草間彌生主題專場，呈現鮮明的當代藝術語言。

本季呈獻《南瓜》、《直島紅南瓜》、《無限的網》，以及珍稀水彩原作《蝴蝶》。黑色大碼「無限波點」薇薇安娃娃出自草間彌生與路易威登（Louis Vuitton）2023年聯名系列，為雙方迄今最後一次合作。

草間彌生《蝴蝶》。 圖／藏逸拍賣會提供

1995年創作，以輕盈筆觸與細密圓點描繪蝶翼，展現藝術家獨特的水彩創作語言。

近現代藝術名家，展現跨世代創作風貌。

常玉、趙無極、朱德群以各具特色的現代藝術語言，呈現華人藝術走向國際的多元面貌；楊三郎、張義雄、洪瑞麟展現不同世代的創作探索，另有奈良美智、村上隆等國際當代藝術家作品。

以奔放墨韻與濃淡交融的筆觸構築抽象山水意境，展現趙無極融合東方水墨精神與西方抽象藝術的獨特語言。

圖左 趙無極《無題》 / 圖右 清代粉彩百鹿尊。 圖／藏逸拍賣會提供

古董珍翫，凝聚歷代工藝與審美。

清代粉彩百鹿尊以層巒疊翠、百鹿嬉遊為主題，山石林木與群鹿姿態交織成生動景致。「鹿」與「祿」諧音，寓意百祿齊臻，兼具繁複彩繪工藝與吉祥文化內涵。另有清光緒官窯外黃地軋道粉彩內青花三陽開泰碗，內外異彩相映，展現宮廷瓷藝之美；元代鈞窯紫斑碗、良渚文化玉錛及紅山文化玉器等珍藏，串聯歷代藝術與工藝風華。

器形端莊飽滿，雙耳雕飾精巧，青綠山石與群鹿紋樣層次分明，展現清代粉彩瓷器的繁麗風格與精湛工藝。

釉色深邃濃郁，光澤瑩潤，器形端整雅致，展現清代官窯單色釉瓷器的純粹美感與燒製工藝。

圖左 清光緒官窯祭藍釉盤一對 / 圖右 鈦晶太陽花墜飾。 圖／藏逸拍賣會提供

「秋韻雅藏」呈現自然結晶的藝術奇觀。

鈦晶太陽花墜飾的金色針狀包裹體於晶體內交織成花朵盛放般的天然奇景。另匯聚礦物共生奇珍、寶石雕藝與歐式、明式家具，呈現自然造物與人文匠心交融的收藏美學。

金色針狀包裹體於透明晶體內形成盛放花朵般的天然景觀，展現獨特的結晶之美。

11月14日「秋韻雅藏」率先登場，12月5日藝術及古董專場接續登場，12月6日珠寶專場壓軸，誠邀藏家親臨鑑賞。

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