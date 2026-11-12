一碗滷肉飯飄香雲林！12月5日古坑綠色隧道邀全民共享美食盛宴

雲林縣長張麗善號召全國滷肉飯好手齊聚雲林，一較高下。 圖／雲林縣政府廣告 提供

一年一度的美食盛典「2026雲林滷肉飯節」嘉年華，將於115年12月5日（星期六）在古坑綠色隧道中央大草皮熱鬧登場，本次活動精彩亮點不間斷，首先登場的是「滷肉飯料理評鑑頒獎」，萬眾矚目的滷肉飯爭霸戰競賽結果將於當日揭曉，現場並頒發冠軍匾額及獎金。透過料理評鑑，發掘各家店家獨具特色的滷肉飯風味，肯定業者對食材品質與料理技藝的堅持，讓雲林在地美食好手藝被更多人看見。

活動現場將準備2,000份免費滷肉飯，邀請民眾一起品嚐雲林好滋味。 圖／雲林縣政府廣告 提供

雲林縣是臺灣重要的農業大縣，擁有優質稻米、豐富畜產及多元農特產品，從一粒米、一塊肉到一匙醬料，都是成就美味滷肉飯的重要關鍵。活動現場將特別準備2,000份免費滷肉飯，邀請民眾一起品嚐雲林優質食材交織而成的經典美味，香Q飽滿的米飯，搭配鹹香濃郁、滷得入味的滷肉，米香與肉香交織融合，每一口都令人回味無窮！透過這道最具代表性的臺灣經典美食，品嚐雲林優質米糧與在地農產的鮮美滋味，感受從產地到餐桌的用心與美好。每一碗都是滿滿的幸福，每一口都是最道地的雲林好滋味，誠摯邀請大家共襄盛舉，千萬別錯過這場美食饗宴！

今年活動增設「創意配菜」獎項，記者會現場特別由主廚阿慶師與張麗善縣長共同料理特色酸菜配菜。 圖／雲林縣政府廣告 提供

活動也邀請滷肉飯料理評鑑得獎店家現場設攤，讓民眾有機會近距離認識得獎店家的招牌料理，品味各家獨門風味，將評鑑中的好滋味直接帶到活動現場。同時集結本縣米、肉、醬等相關業者設置特色展售攤位，呈現在地優質食材與產業實力。此外，雲林縣養豬協會也將於活動現場舉辦烤大豬免費發放活動，讓民眾品嚐香氣四溢的烤豬美味，並透過相關宣導活動，增進民眾對在地養豬產業及畜產品的認識，展現雲林優質畜產的特色與價值。同時也特別邀請青農及在地農特產品業者共同參與，展售雲林各式優質農產品，讓民眾在享受美食之餘，也能採購新鮮、優質的在地好物，以實際行動支持在地農業與青農發展。

現場也將展售雲林各式優質農產品，讓民眾在享受美食之餘，也能以實際行動支持雲林在地農業與青農發展。 圖／雲林縣政府廣告 提供

一碗滷肉飯，串聯的不只是美味，更是雲林豐饒的土地資源、在地產業的努力與傳承的飲食文化。

「2026雲林滷肉飯節」誠摯邀請全國民眾於12月5日相約古坑綠色隧道，雲林一起吃美食、逛市集、挺青農！今年就讓我們用一碗滷肉飯，感受美食與農業交織的獨特魅力，讓雲林好味道香飄全臺！

【活動資訊】

•活動名稱｜2026 雲林滷肉飯節

•活動地點｜雲林縣古坑鄉綠色隧道中央大草皮

•活動日期｜12月 5 日

•活動時間｜10:00－14:30

•活動粉專連結：https://www.facebook.com/share/1Rw6zVAzyv/?mibextid=wwXIfr

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