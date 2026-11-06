聽新聞
0:00 / 0:00
臺北市新聞記者俱樂部 會員子女獎學金揭曉
臺北市新聞記者俱樂部114學年度會員子女獎學金得獎名單6日揭曉，計有臺灣大學黃亭叡等17人得獎，他們於7日在臺大校友會館接受表揚。
得獎人為：黃亭叡、黃柏叡、葉家君、吳江容、潘姝聿、黃曉奕、林睿紳、陳又瑞、林亞妍、徐晨芯、曾曼恩、曾奕達、陳昱安、黃彦喆、黃睿恩、董宸燁及董明爍。他們除操行成績甲等外，學業成績也達85分以上。今年除獎狀及獎學金外，並獲增中央研究院林昭庚院士所著「做人做事做學問」一本。
林院士應邀在頒獎典禮致詞。他生長於彰化農村，靠自已半工半讀完成學業，終身致力於中西醫學的研究，蜚聲國際，除獲史丹佛大學選為全球 CAM領域前0.2％的頂尖科學家外，並先後榮獲我國4位總統表彰其對醫學研究、國際醫療及外交之貢獻。他的奮鬥史很值得作為學生勵志向學的參考。
本項獎學金已舉辦50餘年，造就英才無數；今年獎學金是由臺北市報業公會、國泰金控、世界基金會、萬國製藥及臺北市民生獅子會贊助。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。