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臺北市新聞記者俱樂部 會員子女獎學金揭曉

聯合報／ 台北訊

臺北市新聞記者俱樂部114學年度會員子女獎學金得獎名單6日揭曉，計有臺灣大學黃亭叡等17人得獎，他們於7日在臺大校友會館接受表揚。

得獎人為：黃亭叡、黃柏叡、葉家君、吳江容、潘姝聿、黃曉奕、林睿紳、陳又瑞、林亞妍、徐晨芯、曾曼恩、曾奕達、陳昱安、黃彦喆、黃睿恩、董宸燁及董明爍。他們除操行成績甲等外，學業成績也達85分以上。今年除獎狀及獎學金外，並獲增中央研究院林昭庚院士所著「做人做事做學問」一本。

林院士應邀在頒獎典禮致詞。他生長於彰化農村，靠自已半工半讀完成學業，終身致力於中西醫學的研究，蜚聲國際，除獲史丹佛大學選為全球 CAM領域前0.2％的頂尖科學家外，並先後榮獲我國4位總統表彰其對醫學研究、國際醫療及外交之貢獻。他的奮鬥史很值得作為學生勵志向學的參考。

本項獎學金已舉辦50餘年，造就英才無數；今年獎學金是由臺北市報業公會、國泰金控、世界基金會、萬國製藥及臺北市民生獅子會贊助。

獎學金 台大

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