蚊子園區／砸數10億活化中興新村仍未見效 全台最大蚊子館困境在哪？

南投中興新村曾是台灣省政府所在地，昔日是台灣的政治重鎮，鼎盛時期人口高達三萬至四萬人，機關林立、商店興旺。精省近30年，如今還有兩千四百多戶宿舍及大片公共空間，始終難以全面活化。從歷史建築修復、地方創生到大學城，中央政府近年來投入超過50億的經費，但提出的活化政策一變再變，至今仍難洗刷「最大蚊子園區」的質疑。

昔日繁華公務員聚落 中興新村漸走向人去樓空

午後的中興新村，椰林大道綠意盎然，紅白相間的英式花園城市景觀依舊迷人，但走進部分巷弄，卻可見老舊宿舍門窗緊閉、周邊雜草蔓生，有些房舍仍有人居住，有些則長期閒置。昔日公務員往來頻繁的聚落，如今呈現有人生活、有人創業，更多的是人去樓空的荒涼景象。

中興新村總面積約707公頃，1957年省政府遷駐後，依英國新市鎮概念規畫，將辦公機關、職務宿舍、學校、市場、公園及運動設施集中設置，最繁盛時期人口達三萬至四萬人，數十輛交通車接送員工上下班，居民生活幾乎不必離開園區。

南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍）。記者黃仲裕／攝影

在當地成長、曾任里長的陳武強回憶，過去中興會堂晚上放映電影，周末還有加開場次，居民看完電影後到市場吃東西、串門子，部分攤商營業到深夜。周末交通車還會化身遊覽車，免費接送居民往返台中市區，是許多人童年最期待的活動。

供應中興新村在地人生活所需的第一市場，以前清晨六點開張，從早市到晚間小吃攤，時時、處處都是絡繹不絕的人氣；如今，市場還在，街景也還在，一樣是六點開市，卻少了過去那群每天出門上班、買菜、吃飯的固定客人，得等到周末才稍微有人潮。

中央不能做、地方買不起 權責不清讓資產閒置

隨著精省、行政功能轉移，加上921大地震造成部分房舍受損，原本集中的公務員與眷屬逐漸離開。陳武強估計，目前中興新村只剩兩千多人，流失的人口始終沒有補回來。他認為，若只是反覆喊活化，卻沒有足夠人口回流，問題依舊無法解決。

日本料理廚師曾先生兩年前進駐光明供應處，販售咖哩飯與日式定食，他認為，政府擁有廣大土地及宿舍群，應整體規畫商業發展，讓店家形成群聚，而不是各自進駐，卻因平日客源不足而苦撐。對年輕創業者而言，店面整理好只是第一步，如何帶來穩定人流，才是能否長期經營的關鍵。

陳武強指出，中興新村不缺土地、不缺歷史文化，也不是沒有創生團隊，真正問題在於國有財產制度及中央、地方權責不清，「中央不能做、地方買不起」，讓珍貴資產長期閒置。

中興新村內無人居住的老宿舍，隨著歲月破敗，與還有人的屋舍形成對比。記者賴香珊／攝影

修繕完不等於活化成功 官方與地方感受存落差

國發會近年持續推動中興新村活化，2018年成立活化專案辦公室，2020年政府核定整體規畫，將園區分為北核心歷史文化區、中核心休閒生活區及南核心大學城，並以2023年至2027年的北、中核心公有資產活化建設計畫投入15.34億元，推動歷史建築修復、公共設施改善、公有資產再利用及地方創生。

其中，宿舍群是活化工作的重點。中興新村宿舍群多達兩千四百多戶，多數閒置超過20年，房舍老舊破損。為提高使用率，國發會祭出免收管理費、放寬宿舍面積限制等措施，鼓勵中央機關現職人員申請入住，並整修光華里、光榮里的老舊職務宿舍。2023年修繕60間，2024年至2026年每年規畫修繕80間。

大學城則是另一項重要布局。中興大學南投分部建置計畫總經費40.21億元，目前南核心約有250名常住人口，希望結合高等教育、研究及地方產業，引入不同於過去省府行政體系的人口與發展機會。中興會堂則於今年6月修復重新啟用，省政府大樓及省政資料館等修復工作也持續推進。

然而，宿舍修繕完成不等於有人入住，創業團隊進駐也不代表商圈已經形成。立法院資料顯示，中興新村仍有大批空置宿舍，朝野立委日前到現場考察，發現官方數據與實際在地人員感受落差極大。

實現聚落復甦 找回日常才能擺脫「蚊子園區」

「中興新村最大的問題不是缺建築，而是缺乏穩定人口、消費與工作機會。」民眾黨立委洪毓祥說，如果只是修繕宿舍、整理公共空間，但是卻沒有足夠的就業人口、商業機能與長期進駐單位，最後很容易變成「白天有人參觀、晚上沒有生活」的空城。

對中興人來說，中興新村不可能回到省府時代，但活化不能只看修復多少建築、培育多少團隊，更要看有多少人願意長住、工作與消費。

從椰林大道的綠意到巷弄深處的閒置宿舍，這座昔日政治重鎮正面臨歷史保存與聚落復甦的考驗。若無法重新建立穩定的人口與日常消費生活圈，即使建築陸續整修完成，仍難以擺脫「蚊子園區」的質疑。