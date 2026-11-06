再表態反對老人免健保 石崇良：我默不作聲才是嚴重失職

立法院日前三讀修正「老人福利法」，明定65歲以上長者排富免健保費，行政院擬再祭出不副署。衛福部長石崇良今天在立法院受訪時表示，這次修法有嚴重瑕疵，違反健保基本架構，影響健保互助互利、量能付費及世代公平，如果我默不作聲，我相信這才是嚴重的失職。

傳石崇良越洋透過電話、傳訊息動員醫事團體發聲反對，石崇良昨天回應，維護健保制度永續是他的責任，修法後增加的預算可能會排擠健保財源，增加調漲保費的壓力，因此非常憂心，也希望大家一起支持健保制度的完整。

石崇良今天再指出，「老人福利法」的修法有嚴重的瑕疵，不僅刪除了部分的弱勢長者相關的醫療補助，同時也違反了健保的基本架構，嚴重影響到健保的精神，再次呼籲一定要謹慎，希望能夠再多一點討論，不要倉促推動。