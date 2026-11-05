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民主運動人士黃之鋒再判10年 林飛帆：敬你、也敬香港人

中央社／ 台北5日電
前香港眾志秘書長黃之鋒。路透資料照
前香港眾志秘書長黃之鋒。路透資料照

香港民主運動人士黃之鋒今天再遭判刑10年，國安會副秘書長林飛帆在社群平台Threads發文，回憶兩人從民主運動結識到人生重要時刻彼此支持的情誼。他感嘆，黃之鋒已身陷囹圄6年，如今再遭重判，「下次再見，不知道會是什麼時候」；他並寫下「敬你，也敬香港人。願好人平安」。

林飛帆回憶，兩人初識時都還年輕，當時黃之鋒剛結束香港「反國教運動」，台灣則正展開「反媒體壟斷運動」。2014年，兩人各自經歷人生重大轉變，當時未曾預料日後的命運。

林飛帆提到，當年運動結束後，黃之鋒曾到台南找他，他騎著機車載黃之鋒在市區閒晃，雖然相處短暫，卻永生難忘。即使後來黃之鋒訪台屢遭統派團體圍堵，仍遠從香港前來參加他的婚禮，獻上祝福。

林飛帆感嘆，黃之鋒已身陷囹圄6年，如今再被判刑10年，不知何時才能再見。他感謝黃之鋒為香港、為自由，以及整個追求自由的世代，樹立永不屈撓的典範。

林飛帆最後寫下：「敬你，也敬香港人。願好人平安。」

林飛帆 黃之鋒 香港

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