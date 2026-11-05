出席IPAC年會 立委張雅琳：台灣處跨國鎮壓前線可分享經驗

對中政策跨國議會聯盟年度峰會登場，聚焦跨國鎮壓。代表台灣出席的民進黨立委張雅琳今天表示，跨國鎮壓已延伸到一般民眾，台灣位處第一線，能與國際分享經驗；她也轉述，有巴拿馬議員表達正積極推動對台關係，目標是與台復交。

「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年度峰會今天在荷蘭海牙國會大樓登場，有來自30國的52名議員出席，盛況空前，台灣國會是由民進黨立委張雅琳代表出席。

張雅琳於會中以台灣相聲演員黃逸豪案為例說明，中國跨國鎮壓手法從過去針對政治人物、發表台獨言論人士，如今已延伸到一般百姓、生意人等。巴拉圭和貝里斯官員因與台灣的邦交關係，遭到中國制裁，這已完全影響國際秩序及國家自主判斷的原則。

張雅琳提到，中國已不會針對她發出警告，但會施壓邀請她出席國際活動的主辦單位，這是寒蟬效應。台灣位處跨國鎮壓第一線，能夠與各國分享經驗。各界也應思考現行法律有無針對在地協力者全盤調查的法源依據，又對於被施壓單位有無法律保障、檢舉管道等。

宏都拉斯議員Gerson Osorto於會中述明，與台灣恢復關係是首要任務；而巴拿馬議員們也同聲指出，成立台灣交流小組、支持台灣是對的事。

對此，張雅琳會後接受中央社專訪時表示，兩個前友邦已了解到中國經濟支持有時是畫大餅，真正要影響的是他國獨立性；相信這兩國也深刻感受到，台灣不會去傷害任何國家的民主自由，也不會用經濟手段進行脅迫，而是讓雙邊共榮。

張雅琳轉述，巴拿馬國會議員會後特地來找她自拍，還說巴拿馬議員們很積極在推動對台關係，目標就是與台灣恢復正常外交關係。

被問及國會在國際場合重要性，張雅琳說，讓國際知道台灣現狀和挑戰至關重要，而台灣也並非只是求助，而是能夠把解方分享理念相近國家，共同強化各自國家。

出席IPAC年會的各國國會議員多為跨黨派，但台灣僅民進黨立委出席。張雅琳說，國際關注台灣國防預算，若民眾黨立委也能出席，展現政治可以競爭，但國家優先的態度，就能強化台灣自我防衛、守護民主的決心。

台灣國會為IPAC正式會員，共同主席為民進黨立委范雲及民眾黨立委陳昭姿，成員包括民進黨立委陳冠廷、王定宇、張雅琳，及民眾黨立委許忠信、洪毓祥、王安祥。