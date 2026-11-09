義大跨年煙火模擬亮相！500公尺空中花海迎2027

迎接2027年，義大世界以「紫耀義大 樂享飛揚」為跨年主題，將於2027年1月1日凌晨0點施放長達999秒的跨年煙火，煙火模擬影片搶先亮相，揭開年度花火盛宴的精彩面貌。義大世界表示，今年煙火秀以「璀璨千輪 繁花盛景」為主軸，透過多變花型、繽紛色彩與高低空交錯的演出設計，打造層次豐富的空中花海；跨年倒數前更將加入無人機展演，為迎新時刻增添亮點，無人機的創意亮點也將陸續揭曉。

義大世界跨年煙火秀邁入第18年，今年最大亮點在於以千輪煙火作為視覺焦點。開場將以大量五彩千輪密集綻放，火樹銀花在夜空中接連盛開，形成氣勢磅礡的空中花海。整場演出透過不同施放位置與高低空效果的交錯搭配，煙火升空綻放時，最大橫向視覺展開寬度近500公尺，營造視野遼闊且富有立體感的花火美景，以盛大氣勢迎接嶄新的2027年。

迎接2027，義大世界跨年煙火將打造500公尺空中花海。 圖／義大世界提供

除了五彩千輪煙火，本次演出也融入多段變色花柱煙火，透過花柱向上綻放時的色彩轉換，呈現奇幻多變的視覺效果，並與高空大型煙花相互呼應，藉由不同高度、色彩與節奏的編排，打造層層遞進的夜空盛景。整場煙火共分為六大篇章，以金色、紫色、銀白與紅色等色系交織呈現，搭配金色垂柳、璀璨星雨、繽紛花束及多層次高空煙火，為各篇章勾勒出獨特的花火風貌，從漫天飛花的壯闊景象，到多樣花型與色彩交織的奼紫嫣紅，再逐步推向壓軸高潮，以耀眼金光與繽紛花火相映成輝，譜寫一場獻給宇宙的極致浪漫，為跨年夜留下難忘回憶。

【義大皇家酒店】最搶手的煙火家庭房，開賣即銷售7成，11月15前完成預訂還可享優惠。 圖／義大世界提供

2027年元旦適逢星期五，跨年後就是三天連假，安排旅行好時機！義大皇家酒店與義大天悅飯店推出多元住房專案，從兩天一夜、三天兩夜到熱門煙火房，滿足不同旅遊需求。雙人房兩天一夜一泊一食方案9,999元起，另有33,888元起入住五星級煙火家庭房的三天兩夜專案，包含每日早餐及跨年夜晚餐，讓旅客盡情享受跨年假期。其中「不用出門就能欣賞義大跨年煙火」的煙火房最受歡迎，開賣短短兩小時即售出七成，僅剩少量房間，兩家飯店跨年專案於11月15日前預訂，還可享免收一成服務費的早鳥優惠。

義大遊樂世界11月18日起至元旦連假期間推出「雪花恐龍星光月」。 圖／義大世界提供

飯店享樂之外，義大世界也集結購物、遊樂與節慶體驗，讓旅客一站就能擁有精彩假期。義大世界購物廣場將於12月31日至2027年1月3日推出消費滿萬元送餐飲抵用券活動；義大遊樂世界則自11月18日起至元旦連假期間推出「雪花恐龍星光月」，結合擬真恐龍、飄雪效果與冬季主題造景，營造宛如置身雪國的浪漫氛圍，讓大小朋友都能體驗拍照、觀賞與互動的樂趣，輕鬆規劃豐富的新年旅行。

義大世界2027跨年活動，今年除了999秒煙火，跨年倒數前還有無人機展演。 圖／義大世界提供

更多資訊請見義大世界跨年官網：https://www.edaworld.com.tw/NewYear/