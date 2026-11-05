國合會協助馬紹爾建豬隻屠宰場 強化當地糧食供應

國合會今天表示，國合會駐馬紹爾群島技術團10月31日舉行豬隻屠宰場啟用典禮暨蛋雞供應中心動土儀式，展現雙邊在農業發展與糧食安全領域持續深化成果，未來技術團將持續協助馬紹爾完善農畜產品生產體系，提升在地糧食供應能力。

國合會今天發布新聞稿指出，馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda Heine）、天然資源暨商業部長穆勒（Anthony Muller）、教育部長札基歐斯（Gerald Zackios）、內政暨文化部長柯歐塔（Ota Kisino，另譯：柯世隆）、參議員克雷默（David Kramer）、馬久羅市議員大衛（Jina David）與Betty Imaikta、Majuro True Value公司經理林宏進，以及台灣駐馬紹爾群島大使館公使劉漢清、技術團團長呂育銘等政商代表與農民約60餘人都到場共襄盛舉。

劉漢清於致詞時指出，屠宰場啟用與蛋雞供應中心動土，展現台灣協助馬紹爾提升在地動物性蛋白質供應、強化糧食安全的具體成果，未來將有助於改善當地民生、社區經濟及全民健康。

大衛代表蘿拉酋長查凱爾（Esther Zedkaia）致詞時表示，肯定台灣技術團長期協助當地農民提升蔬果種植與養豬技能，並期待新推動的家禽飼養推廣計畫進一步嘉惠蘿拉地區的農民。

穆勒表示，感謝台灣長期支持馬紹爾糧食安全，台灣駐館與技術團是天然資源暨商業部值得信賴的合作夥伴。

他任內將持續致力於推動在地農畜牧業發展，提升農民經濟福祉。

國合會副秘書長謝佩芬表示，這次屠宰場啟用暨蛋雞供應中心動土，展現雙邊在農業發展與糧食安全領域持續深化的合作成果。未來國合會駐馬紹爾技術團將持續結合專業知識與技術支援，協助馬紹爾完善農畜產品生產體系、提升在地糧食供應能力。

國合會駐馬紹爾技術團自114年1月起推動「畜牧生產與衛生屠宰計畫」，除輔導當地養豬戶提升育種與養殖技術外，也著重建立現代化衛生屠宰體系。屠宰場在114年10月舉行動土儀式後，已於今年10月上旬完工，每天豬隻屠宰量最高可達20頭。

此外，技術團推動的「家禽飼養推廣計畫」也同步展開，規劃興建可飼養6000隻雞的蛋雞供應中心，工程也於今年10月底動工，預計明年10月底前竣工。