讓孩子勇敢開口說英語！台中多元推動雙語教育　從外師到領航團全面扎根

在海拔1,600公尺的台中和平區環山部落，孩子不僅能接觸外籍英語教師，更能站上升旗台，以英語向全校師生簡報，這正是台中市持續推動雙語教育的具體成果。8年來，台中市政府持續擴充外籍英語師資，於113年達成國中小「校校有外師」目標，並透過英語專車、雙語教育領航團，從師資普及、學習體驗到教學專業支持，全面提升雙語教育品質，培養孩子的英語溝通能力與國際視野。

113年達成「校校有外師」！縮小城鄉英語學習資源差距

無論身處市區或偏鄉，每個孩子都值得擁有接觸英語、探索世界的機會。市府持續推動外籍英語教師聘任及跨校共享機制，透過外師入校、跨校支援及中外師協同教學，逐步縮小城鄉教育資源差距。外師人數從原先23位增加至115年的256位，使孩子的英語學習不再侷限於課本，更能透過與外師互動，練習表達想法、認識不同文化，也讓語言成為認識家鄉文化、連結世界的橋梁。

台中市113年達成「校校有外師」目標，透過中外師協同教學提升英語學習品質。 圖／台中市政府新聞局 提供

位於和平區環山部落的平等國小，就是雙語教育扎根偏鄉的具體案例。來自南非的外籍英語教師Milo入校授課，與校內英語教師共同設計課程，將當地泰雅文化融入雙語教學。Milo分享，任教2年多來，孩子從起初拘謹、不敢主動溝通，到如今樂於在課堂互動，甚至能站上升旗台以英語簡報，讓他深刻感受到學生的成長與變化。

台中市和平區平等國小外籍英語教師Milo，將在地文化融入英語教學。 圖／台中市政府新聞局 提供

英語愛閱專車巡迴校園！讓孩子從閱讀、遊戲中自然開口

英語學習也能是一場充滿樂趣的探索；除了課堂上的外師教學，市府也透過「英語愛閱專車」（English Van），主動將英語學習資源送進校園。專車載著精選英語繪本與教材巡迴各校，搭配外師帶領繪本導讀、遊戲互動及角色扮演，讓學生在輕鬆有趣的情境中接觸英語，增加開口說英語的機會。

透過行動教學資源走入山海屯城各地學校，英語學習不再只有單字背誦與句型練習，而是融入閱讀、遊戲與生活互動。孩子不僅能從活動中建立學習興趣，也能逐步培養使用英語溝通的信心，讓語言學習更加貼近日常生活。

台中市「英語愛閱專車」巡迴校園，透過繪本與互動活動增加學生英語學習機會。 圖／台中市政府新聞局 提供

雙語教育領航團深入29區！陪伴教師精進教學專業

讓孩子願意開口，需要好的學習環境，也少不了教師的用心引導。為持續強化第一線教師的教學支持，市府自111學年度起成立「雙語教育領航團」，透過公開觀議課、教師共同備課及到校諮詢等方式，協助教師發展雙語課程與教材教法，服務範圍涵蓋台中市29個行政區，並納入「資訊雙語」專長領航員，引導教師運用數位及AI工具，拓展多元教學方式，為課堂帶來更多教學可能。

擔任領航員的新高國小李采萱老師表示，許多教師對雙語教學都有想法，在領航團透過經驗分享與專業支持下，順利跨出第一步，陪伴學校教師逐步將構想化為課程與教材教法，讓教師們更有助力，為台中雙語教育注入更多創意與活力。

台中市雙語教育領航團透過到校諮詢及教師共備，協助第一線教師精進雙語教學。 圖／台中市政府新聞局 提供

讓每個孩子都有機會接觸英語，是推動雙語教育的重要基礎；如何引導孩子願意開口、能夠實際運用，更是提升學習成效的關鍵。從外師與在地教師協同教學、英語專車創造多元學習情境，到領航團協助教師精進教學，台中市政府逐步建立兼顧教育資源均衡與教學品質的雙語教育支持體系。未來也將持續深化雙語教育，使不同地區的孩子都能在生活中自然運用英語，培養跨文化溝通的能力與信心，拓展更寬廣的學習視野。

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