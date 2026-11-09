新北油飯節票選倒數！每日10票挺愛店，抽總價值10萬元好禮

2026新北油飯節網路票選開跑囉!天天登入完成投票，就能把精美家電帶回家！ 圖／新北市政府市場處 提供

你心中的新北最強油飯是哪一家？是市場裡從小吃到大的老攤，還是宴席上香氣四溢的招牌米糕？由新北市政府市場處主辦的「2026新北油飯節」網路票選熱烈進行中，即日起至11月16日下午5時，邀請全民上新北iVoting，為喜愛的店家投下支持的一票，每日參與還有機會抽中總價值10萬元好禮！

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經典古早味、創意新滋味，兩大組別各展手藝

油蔥、香菇與蝦米交織的香氣，搭配粒粒飽滿的糯米，成就許多人記憶中的好味道。看似簡單的一碗油飯，從選米、浸泡、炊蒸到拌炒，每個步驟都藏著店家的經驗與堅持。

今年新北油飯節規劃「古早炊香組」及「當代豐味組」雙組競賽。「古早炊香組」由老店、市場攤商與小吃店展現傳統功夫，端出熟悉的家鄉滋味；「當代豐味組」則由餐廳、飯店業者透過食材搭配、料理技法與擺盤巧思，重新演繹油飯，展現不同於日常小吃的料理風貌。

從市場巷弄到餐廳飯店，民眾可以透過票選平台認識各家特色，替口袋名單集氣，也為下一趟美食之旅尋找新目標

天天都能投！兩組各5票，支持愛店抽好禮

本次網路票選不限新北市民，持有本國手機門號即可參與。每人每日最多可投10票，「古早炊香組」及「當代豐味組」各最多5票，同一店家每日限投1票。每日完成投票，即可獲得當日1次抽獎機會，每人每日最多1次，活動獎品總價值達10萬元。邀請親朋好友一起參與，用行動支持用心做好料理的在地店家！

專家評鑑結合民眾票選，共同選出新北好味道

本屆初選採專家現地試吃評鑑占60%、網路票選占40%，依綜合成績選出各組前5名晉級決賽；各組網路票選最高票店家，另可獲頒人氣獎，讓職人手藝與民眾喜愛的滋味都有機會被看見。

一口油飯，一份傳承的溫度。11月16日下午5時前，快上新北iVoting，投給你心中的好味道，讓更多人循著香氣，認識新北油飯的多元魅力！

投票截止｜2026年11月16日（一）下午5時

投票網址｜2026新北油飯節網路票選

活動詳情及抽獎公告｜「來新北逛菜市」Facebook粉絲專頁

新北市政府市場處舉辦「2026新北油飯節」宣傳記者會，副市長與貴賓共同掀開蒸籠啟動裝置，象徵活動正式開跑。 圖／新北市政府市場處 提供

本屆首度規劃「古早炊香組」與「當代豐味組」，2025新北油飯節金賞店家「阿潘功夫油飯」與Jerry主廚分別展演經典油飯及創意料理，呈現油飯傳承與創新的多元風貌。 圖／新北市政府市場處 提供