新北油飯節票選倒數！每日10票挺愛店，抽總價值10萬元好禮

文／ 新北市政府市場處 提供

2026新北油飯節網路票選開跑囉!天天登入完成投票，就能把精美家電帶回家！ 圖／新北市政府市場處 提供
2026新北油飯節網路票選開跑囉!天天登入完成投票，就能把精美家電帶回家！ 圖／新北市政府市場處 提供

你心中的新北最強油飯是哪一家？是市場裡從小吃到大的老攤，還是宴席上香氣四溢的招牌米糕？由新北市政府市場處主辦的「2026新北油飯節」網路票選熱烈進行中，即日起至11月16日下午5時，邀請全民上新北iVoting，為喜愛的店家投下支持的一票，每日參與還有機會抽中總價值10萬元好禮！

立即投票

經典古早味、創意新滋味，兩大組別各展手藝

油蔥、香菇與蝦米交織的香氣，搭配粒粒飽滿的糯米，成就許多人記憶中的好味道。看似簡單的一碗油飯，從選米、浸泡、炊蒸到拌炒，每個步驟都藏著店家的經驗與堅持。

今年新北油飯節規劃「古早炊香組」及「當代豐味組」雙組競賽。「古早炊香組」由老店、市場攤商與小吃店展現傳統功夫，端出熟悉的家鄉滋味；「當代豐味組」則由餐廳、飯店業者透過食材搭配、料理技法與擺盤巧思，重新演繹油飯，展現不同於日常小吃的料理風貌。

從市場巷弄到餐廳飯店，民眾可以透過票選平台認識各家特色，替口袋名單集氣，也為下一趟美食之旅尋找新目標

天天都能投！兩組各5票，支持愛店抽好禮

本次網路票選不限新北市民，持有本國手機門號即可參與。每人每日最多可投10票，「古早炊香組」及「當代豐味組」各最多5票，同一店家每日限投1票。每日完成投票，即可獲得當日1次抽獎機會，每人每日最多1次，活動獎品總價值達10萬元。邀請親朋好友一起參與，用行動支持用心做好料理的在地店家！

專家評鑑結合民眾票選，共同選出新北好味道

本屆初選採專家現地試吃評鑑占60%、網路票選占40%，依綜合成績選出各組前5名晉級決賽；各組網路票選最高票店家，另可獲頒人氣獎，讓職人手藝與民眾喜愛的滋味都有機會被看見。

一口油飯，一份傳承的溫度。11月16日下午5時前，快上新北iVoting，投給你心中的好味道，讓更多人循著香氣，認識新北油飯的多元魅力！

投票截止｜2026年11月16日（一）下午5時
投票網址｜2026新北油飯節網路票選
活動詳情及抽獎公告｜「來新北逛菜市」Facebook粉絲專頁

新北市政府市場處舉辦「2026新北油飯節」宣傳記者會，副市長與貴賓共同掀開蒸籠啟動裝置，象徵活動正式開跑。 圖／新北市政府市場處 提供
新北市政府市場處舉辦「2026新北油飯節」宣傳記者會，副市長與貴賓共同掀開蒸籠啟動裝置，象徵活動正式開跑。 圖／新北市政府市場處 提供

本屆首度規劃「古早炊香組」與「當代豐味組」，2025新北油飯節金賞店家「阿潘功夫油飯」與Jerry主廚分別展演經典油飯及創意料理，呈現油飯傳承與創新的多元風貌。 圖／新北市政府市場處 提供
本屆首度規劃「古早炊香組」與「當代豐味組」，2025新北油飯節金賞店家「阿潘功夫油飯」與Jerry主廚分別展演經典油飯及創意料理，呈現油飯傳承與創新的多元風貌。 圖／新北市政府市場處 提供

今年共匯集超過100家新北在地店家及飯店餐廳業者，一同角逐最佳新北油飯冠軍頭銜。 圖／新北市政府市場處 提供
今年共匯集超過100家新北在地店家及飯店餐廳業者，一同角逐最佳新北油飯冠軍頭銜。 圖／新北市政府市場處 提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

COP31／暖化帳單遞到眼前 逼各國回應

聯合國氣候峰會（COP31）今將在土耳其安塔利亞開幕，展開為期兩周的氣候談判。今年有兩股重大驅動力，讓峰會格外受注目。一是伊朗戰爭帶來的能源危機；二是世界各地接連發生重大氣候災害，兩者都衝擊民眾生活成本和安全，都迫使各國必須做出回應。

歷史上的今天／1970年義大利與中共建交 我大使撤館返國

義大利外交部長在本月4日約見我駐義大利大使許紹昌，面交義大利定於11月6日下午4時（台北時間晚上11時）承認北平偽政權之備忘錄。許紹昌大使當即將我方備忘錄遞交義大利表示抗議。

新北油飯節票選倒數！每日10票挺愛店，抽總價值10萬元好禮

你心中的新北最強油飯是哪一家？是市場裡從小吃到大的老攤，還是宴席上香氣四溢的招牌米糕？由新北市政府市場處主辦的「2026新北油飯節」網路票選熱烈進行中，即日起至11月16日下午5時，邀請全民上新北iVoting，為喜愛的店家投下支持的一票，每日參與還有機會抽中總價值10萬元好禮！ 立即投票 經典古早味、創意新滋味，兩大組別各展手藝 油蔥、香菇與蝦米交織的香氣，搭配粒粒飽滿的糯米，成就許多人記憶中的好味道。看似簡單的一碗油飯，從選米、浸泡、炊蒸到拌炒，每個步驟都藏著店家的經驗與堅持。 今年新北油飯節規劃「古早炊香組」及「當代豐味組」雙組競賽。「古早炊香組」由老店、市場攤商與小吃店展現傳統功夫，端出熟悉的家鄉滋味；「當代豐味組」則由餐廳、飯店業者透過食材搭配、料理技法與擺盤巧思，重新演繹油飯，展現不同於日常小吃的料理風貌。 從市場巷弄到餐廳飯店，民眾可以透過票選平台認識各家特色，替口袋名單集氣，也為下一趟美食之旅尋找新目標 天天都能投！兩組各5票，支持愛店抽好禮 本次網路票選不限新北市民，持有本國手機門號即可參與。每人每日最多可投10票，「古早炊香組」及「當代豐味組」各最多5票，同一店家每

義大跨年煙火模擬亮相！500公尺空中花海迎2027

迎接2027年，義大世界以「紫耀義大 樂享飛揚」為跨年主題，將於2027年1月1日凌晨0點施放長達999秒的跨年煙火，煙火模擬影片搶先亮相，揭開年度花火盛宴的精彩面貌。義大世界表示，今年煙火秀以「璀璨千輪 繁花盛景」為主軸，透過多變花型、繽紛色彩與高低空交錯的演出設計，打造層次豐富的空中花海；跨年倒數前更將加入無人機展演，為迎新時刻增添亮點，無人機的創意亮點也將陸續揭曉。 義大世界跨年煙火秀邁入第18年，今年最大亮點在於以千輪煙火作為視覺焦點。開場將以大量五彩千輪密集綻放，火樹銀花在夜空中接連盛開，形成氣勢磅礡的空中花海。整場演出透過不同施放位置與高低空效果的交錯搭配，煙火升空綻放時，最大橫向視覺展開寬度近500公尺，營造視野遼闊且富有立體感的花火美景，以盛大氣勢迎接嶄新的2027年。 除了五彩千輪煙火，本次演出也融入多段變色花柱煙火，透過花柱向上綻放時的色彩轉換，呈現奇幻多變的視覺效果，並與高空大型煙花相互呼應，藉由不同高度、色彩與節奏的編排，打造層層遞進的夜空盛景。整場煙火共分為六大篇章，以金色、紫色、銀白與紅色等色系交織呈現，搭配金色垂柳、璀璨星雨、繽紛花束及多層次高

藏逸2026秋拍焦點珍藏 阿蓋爾紅鑽、張大千名作與珍稀彩寶領銜登場

藏逸拍賣2026秋季拍賣將於11月14日、12月5日至6日陸續登場，涵蓋「秋韻雅藏」、中國書畫與國際現當代藝術、瓷器古翫及瑰麗珠寶等專場。本季匯聚珍稀彩鑽、名家書畫、宮廷瓷器與晶礦珍藏，邀請藏家共賞自然造物與歷史工藝之美。 珍稀彩鑽領銜，展現大自然的色彩奇蹟。澳洲阿蓋爾Tender紅鑽與粉鑽各一顆同場亮相。阿蓋爾礦區於2020年停止開採，具明確礦區背景的彩鑽備受關注。天然紅鑽尤為罕見，粉鑽以細膩色調見長。另有三克拉艷彩橘鑽、艷彩綠鑽與罕見艷彩藍鑽，展現天然彩鑽的珍稀色彩。 出自阿蓋爾年度珍稀彩鑽Tender精選競標系列，天然紅鑽極其罕見，停產礦區背景更添收藏價值。 珍稀彩寶薈萃，匯聚世界重要產地。兩克拉巴西無燒帕拉伊巴碧璽以鮮明藍綠色澤引人注目；十克拉馬亨蓋紅尖晶石兼具色彩與重量。另有喀什米爾無燒藍寶石、緬甸及莫桑比克鴿血紅紅寶石、哥倫比亞無油祖母綠，以及維多利亞與裝飾藝術時期古董珠寶。 巴西產無燒帕拉伊巴碧璽，重量達兩克拉，以鮮亮藍綠色澤與璀璨鑽石相互輝映。 大千風華｜張大千主題專場，重現「五百年來第一人」的藝術風采。曾獲徐悲鴻如此讚譽的張大千，以《三十六陂秋色

2026桃園花彩節11月14日大溪登場　11公頃圖騰花海、經典歌手接力開唱

2026桃園花彩節以「花彩戀曲」為主題，將於11月14日至22日在大溪月眉休閒農業區登場。桃園市政府農業局今年規劃11公頃圖騰花海，結合音樂演出及特色拍照裝置，邀請民眾走訪大溪，欣賞花海與音樂交織的秋日風景。 農業局長陳冠義表示，桃園花彩節利用二期稻作休耕期間，以波斯菊、百日草等綠肥作物進行田間圖騰創作，鼓勵農民依設計圖案種植不同花色作物，待花卉盛開後形成色彩豐富的花田景觀，有別於一般盆栽排列的花卉展覽。今年以「花彩戀曲」為主題，結合音樂演出，邀請多組歌手及樂團登上花田舞台。 陳冠義表示，花彩節直接運用綠肥作物進行田間圖騰創作，今年大量採用浪漫曲線構圖，花開後將呈現如水彩畫般繽紛的視覺效果。田間也設置多處特色美拍裝置，包括宛如航行花海的「浪花朵朵」，以及融入大溪女兒、歌后鳳飛飛帽子意象的「花彩飛飛」，讓民眾漫遊花田、拍照留念。 音樂演出方面，11月14日開幕日自下午1時30分起，由樂團甜約翰及李翊君接力登台。李翊君將率領演唱會樂隊演出40分鐘，帶來經典代表作及鳳飛飛組曲；11月15日下午邀請YOYO家族KIWI姐姐帶動跳。11月21日由民歌天后鄭怡、許景淳

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。