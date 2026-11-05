產業活化新典範 政院通過「國家鐵道博物館設置條例」草案

行政院5日通過文化部擬具「國家鐵道博物館設置條例」草案，將函請立法院審議。文化部表示，國家鐵道博物館將以行政法人形式推動，可延續國定古蹟台北機廠長期保存與永續營運，並展現文化資產保存與產業活化並進的發展模式，樹立國家級文化治理新典範。

行政院長卓榮泰表示，國定古蹟台北機廠是台灣第一座近代化鐵道維修工廠，在鐵道文化工業歷史方面具有極高價值。國家鐵道博物館已於2025年7月底對外第一階段開放，廣受各界好評，並以國家高度深化專業研究、展示與教育推廣，因此政府規劃成立行政法人，以利推動各項業務。

卓榮泰指出，此次推動「國家鐵道博物館設置條例」立法，重點有三項。第一，明確組織定位與監督機制，將鐵博館定位為行政法人，由文化部擔任監督機關，賦予專業經營之自主性與彈性，同時建立董監事遴聘、利益迴避及績效評鑑機制，以提升公共服務效能。

第二，完整保障現職員工權益，明定原機構現有公務人員得隨同移轉繼續任用，或由文化部協助安置、辦理退休資遣；聘用人員及其他進用人員亦有相應之權益保障與轉銜規劃。

第三，健全財務與資產管理規範，明定國定古蹟台北機廠公有財產無償提供鐵博館使用，相關營運盈餘分配原則由文化部及交通部協議，並兼顧資產活化與永續經營。

卓榮泰表示，該案送請立法院審議後，請文化部積極與立法院朝野各黨團溝通協調說明立法重點，早日完成立法程序。後續請交通部全力協助，提供鐵道專業技術、文物及觀光推廣等資源，以「活的鐵道博物館」為願景，全力推動台灣特色、亞洲領先、世界矚目的國家鐵道博物館。

文化部長李遠指出，文化部在經過審慎規劃及跨部會多次協商後，推動《國家鐵道博物館設置條例》立法，也宣示博物館將由籌備階段正式邁向制度化營運，法條內容明定董事會治理架構、館長專業遴聘制度及財務監督機制等，以強化專業經營與公共責任。

文化部強調，國家鐵道博物館行政法人設立，是在既有保存與活化成果基礎上，透過制度化設計推動文化資產永續發展的重要里程碑。

透過車輛運轉、維修展演及技術展示等動態保存方式，使鐵道文化從靜態保存轉化為可參與、可體驗的文化場域，強化技藝傳承與文化教育功能；更將串聯周邊大型場館及文化設施，形成台北東區重要文化廊帶，透過文化資產活化與多元經營，帶動區域文化觀光與產業發展，擴大文化經濟效益。