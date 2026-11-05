跨境鎮壓專題報告 陸委會副主委梁文傑： 2005年迄今已131人受害

立法院司法及法制委員會今邀法務部等機關就「跨境鎮壓對我國民主法治及人民基本權利之侵害與法律防制機制」專題報告，陸委會副主委梁文傑會中表示，從2005年迄今中共對台跨境鎮壓人數達131人、149人次，包含實體攻擊、刑事追責、心理壓迫、數位壓迫、邊境管制等。

梁文傑說，鎮壓樣態有連坐攻擊，例如威脅、騷擾被害人的家屬、親友或商務往來對象等，另有經濟制裁如限制交易對象、凍結銀行帳戶，以及民主干預如針對我國公務員進行恐嚇、威脅，與機制濫用如濫用司法程序、阻撓國際參與、運用國際組織壓迫人身自由等。

梁文傑說，跨境鎮壓對象涵蓋政治人物、國防軍事人員、司法人員、學者及公民社會人士等，行政院已於今年4月1日成立「跨境鎮壓協處機制跨機關溝通平台」，採取提高加害成本、減少受害損失的策略，以突破中共「境外指揮、境內犯罪」的犯罪鏈。

梁文傑還說，跨境鎮壓的防範措施，應即時判定跨境鎮壓案件，阻止犯嫌離境，調整執法人員思維不以一般刑案看待，進而挖掘背後境外勢力，並規劃提供民眾因應指引，與民主友盟反制跨境鎮壓，完善法治補足缺漏，也提供受害個案必要協助，政府會透過跨機關、跨國界的措施以及抓得到、罰得重的反制能量維護國人安全。