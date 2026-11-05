基隆3交安指標本島第一、死亡降幅居冠 謝國樑：安全過馬路很有感

基隆市長謝國樑今公布交通部最新道路交通安全統計成果，在市府團隊持續推動交通安全改善下，1至8月「全般、機車及行人」三項交通事故傷亡率均為本島最低排名島第一；整體交通事故30日死亡人數較去年同期大幅下降30.4%，降幅也居本島第一，謝國樑說，市民感受到更安全、友善的用路空間。

謝國樑表示，基隆地形多山、道路狹窄，加上人口與車流密集，交通安全治理長期面臨相當大的挑戰。為改善城市交通環境，市府近年來將道路交通安全列為重要施政工作，由他帶領工務處、交通處及警察局組成「道安鐵三角」，整合跨局處資源，從工程改善、精準執法及教育宣導三個面向同步推進，逐步改善過去交通環境的限制。

在具體執行上，謝國樑說，市府持續檢視道路配置與行人通行環境，透過交通工程改善降低事故風險，並結合警察局針對事故熱點及高風險違規行為加強執法，從道路硬體到用路習慣全面著手，道路交通安全不能只依靠單一措施，更需要跨局處長期合作，才能真正改善交通環境，降低事故發生及人員傷亡的風險。

謝國樑指出，從整體交通事故死亡人數下降30.4%，到行人死亡人數減少60.0%，這些數據不僅代表交通安全治理方向逐漸展現成果，更重要的是降低事故對市民生命安全的威脅。未來市府仍將持續檢討事故風險、精進各項改善措施，讓交通安全不只是統計數字上的進步，更成為市民日常生活中可以實際感受到的改變。

基隆市警察局長林信雄表示，此次多項交通安全指標名列本島第一，除了持續落實交通執法與事故防制作為，也將加強宣導行人優先、車輛停讓等正確用路觀念，讓交通安全意識逐步融入市民日常生活。

謝國樑說，未來將深化道路交通安全改革，從道路品質、行人環境到交通秩序持續改善，朝向打造更加安全、友善、宜居的基隆穩健邁進。