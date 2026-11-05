全台失聯移工降至8.8萬人 移民署推三大策略...估今年查處2.7萬人

國內失聯移工議題始終備受關注，移民署今天發布新聞稿指出，根據最新統計，全台失聯移工人數已從去年底的9.4萬人，降至今年9月底的8.8萬人，顯示非法滯台情形已受到抑止，稱透過「查緝非法仲介、鼓勵自行到案、跨部會源頭管理」等三大策略，查處成效逐步顯現。

內政部長劉世芳指出，為展現執法決心，移民署結合國安團隊強化偵查量能，除了加強查處失聯移工，更積極向上溯源，鐵腕掃蕩非法仲介與集團性犯罪，務求「查鏈斷源」、阻斷非法勞動力供應鏈。

除了硬性打擊，移民署也配合柔性管理手段，去年修正「入出國及移民法第74條之一特殊事由之認定及減免處罰標準」第3條，自去年10月1日起祭出「自行到案、罰鍰減半」措施，並會同勞動部等單位加強宣導，鼓勵失聯移工等逾期外來人口主動到案。

此外，移民署也將查處實務經驗轉化為政策建議，協同勞動部及各目的事業主管完善移工與仲介管理機制，降低移工失聯誘因。

移民署長林宏恩強調，移民署運用有限量能持續與國安團隊聯手查處，預估今年全年查處人數可提升至2.7萬餘人。失聯移工人數降至8.8萬人，不僅暫時遏止違法滯台亂象，也維護社會治安與產業用人秩序。

林宏恩說，移工失聯涉及跨部會權管與整體勞動力市場，單靠端點執法僅能「治標」，唯有「源頭防制、查鏈斷源」才是治本之道，移民署將貫徹行政院外來人口政策，持續強化跨部會合作機制，落實外來人口管理。