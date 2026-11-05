快訊

人口探底／人口危機不可逆 搶移民是新選項？4張圖看懂「台灣移民輪廓」

涉勾結保險員集體詐保…研杰汽修老闆聲押 網紅「矮豆」百萬交保

高鐵板橋站道岔訊號異常 平均延誤30分鐘以內

聽新聞
0:00 / 0:00

全台失聯移工降至8.8萬人 移民署推三大策略...估今年查處2.7萬人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
內政部移民署。聯合報系資料照
內政部移民署。聯合報系資料照

國內失聯移工議題始終備受關注，移民署今天發布新聞稿指出，根據最新統計，全台失聯移工人數已從去年底的9.4萬人，降至今年9月底的8.8萬人，顯示非法滯台情形已受到抑止，稱透過「查緝非法仲介、鼓勵自行到案、跨部會源頭管理」等三大策略，查處成效逐步顯現。

內政部長劉世芳指出，為展現執法決心，移民署結合國安團隊強化偵查量能，除了加強查處失聯移工，更積極向上溯源，鐵腕掃蕩非法仲介與集團性犯罪，務求「查鏈斷源」、阻斷非法勞動力供應鏈。

除了硬性打擊，移民署也配合柔性管理手段，去年修正「入出國及移民法第74條之一特殊事由之認定及減免處罰標準」第3條，自去年10月1日起祭出「自行到案、罰鍰減半」措施，並會同勞動部等單位加強宣導，鼓勵失聯移工等逾期外來人口主動到案。

此外，移民署也將查處實務經驗轉化為政策建議，協同勞動部及各目的事業主管完善移工與仲介管理機制，降低移工失聯誘因。

移民署長林宏恩強調，移民署運用有限量能持續與國安團隊聯手查處，預估今年全年查處人數可提升至2.7萬餘人。失聯移工人數降至8.8萬人，不僅暫時遏止違法滯台亂象，也維護社會治安與產業用人秩序。

林宏恩說，移工失聯涉及跨部會權管與整體勞動力市場，單靠端點執法僅能「治標」，唯有「源頭防制、查鏈斷源」才是治本之道，移民署將貫徹行政院外來人口政策，持續強化跨部會合作機制，落實外來人口管理。

移工 失聯移工 移民署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人口探底／百萬移工台灣仍缺工 政策面臨3挑戰4困境

人口探底／移工政策進入深水區 零付費新制加重雇主用人成本

人口探底／日韓搶工、移工紅利消失警鐘響起 台灣如何走出國安危機？

前3季重大職災193人死亡 營造業7成為下包商勞工

相關新聞

全台失聯移工降至8.8萬人 移民署推三大策略...估今年查處2.7萬人

國內失聯移工議題始終備受關注，移民署今天發布新聞稿指出，根據最新統計，全台失聯移工人數已從去年底的9.4萬人，降至今年9月底的8.8萬人，顯示非法滯台情形已受到抑止，稱透過「查緝非法仲介、鼓勵自行到案、跨部會源頭管理」等三大策略，查處成效逐步顯現。

川普鐵票倉變天！圖解2026美國期中選舉「藍色海嘯」

民主黨3日在美國期中選舉中取得壓倒性勝利，奪下參眾兩院控制權。選民藉由選票表達不滿美國總統川普施政，讓民主黨掀起「藍色海嘯」，不但在眾院大幅過半，還在傳統共和黨票倉贏得多個共和黨把持數10年的參議員席位。

歷史上的今天／1959年警總破獲千萬走私案 21人落網

1959年11月5日，台灣警備總司令部清晨在基隆三沙灣公路上破獲大規模走私集團，逮捕主從疑犯陳萬、林萬福等21名，查獲價值新台幣1千萬元的毛質西裝料94大綑。此私集團的運輸工具有貨運卡車、旅行轎車、航行船隻等。組成份子包括布疋商、委託商、雜貨商、青果商、碼頭工人、捕魚者及汽車司機等。陳、林兩名主疑犯，並曾腰纏萬餘美金偷渡出境。此私集團規模之龐大，為本省光復以來所罕見。該案是否尚有幕後主持人，或另走私其他物品，警備總部繼續擴大偵查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。