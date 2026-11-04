歐洲價值高峰會 籲強化台歐醫療韌性與數位安全合作

歐洲價值高峰會3日登場。捷克衛生部副部長什韋茨表示，歐洲與亞洲民主夥伴可在醫院持續運作、緊急庫存管理、早期預警與供應鏈協調等領域交流經驗。前數位發展部次長闕河鳴表示，台灣與歐洲應建立更緊密的戰略合作，強化海底電纜、衛星通訊及半導體供應鏈安全。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EVC）3日舉辦歐洲價值高峰會（European Values Summit2026），會議聚焦印太地區危機模擬、中俄合作、資訊韌性、中國在非洲影響力等主題，吸引台灣、美國、芬蘭、德國、日本、菲律賓、韓國、捷克等各國學者出席。

什韋茨（Ladislav Švec）在開幕致詞表示，醫療照護是社會韌性的核心，面對地緣政治緊張、大流行病、極端天氣及網路攻擊等危機，歐洲應強化醫療體系備災能力，確保必要醫療照護不中斷。

什韋茨指出，歐洲應降低對少數供應商的依賴，建立多元且可靠的供應網絡，並強化藥品儲備、早期預警及跨國協調機制。他特別強調，歐洲須減少對中國藥品及活性藥物成分的過度依賴，同時避免形成新的供應依賴。

在醫療備災方面，醫院應具備應對電力、通訊及數位系統中斷的能力，並透過定期演練提升應變效率。什韋茨表示，捷克將醫療韌性列為長期優先事項，並認為歐洲合作可透過資訊交換、協調應對及相互支持，提升整體備災能力。

他進一步指出，歐洲與亞洲民主夥伴，包括日本、韓國及台灣，具有深化合作的空間。雙方可在醫院持續運作、緊急庫存管理、早期預警與供應鏈協調等領域交流經驗，並透過專家交流與聯合演練，強化彼此的醫療韌性。

闕河鳴致詞表示，當前民主國家面臨的威脅，已從傳統地理疆界延伸至海底電纜、能源網絡、雲端伺服器及數位資訊空間，呼籲歐亞民主夥伴深化合作，共同維護自由世界的數位主權。

闕河鳴表示，台灣長期處於灰色地帶衝突的第一線，面對網路攻擊、關鍵基礎設施威脅及境外資訊操弄等多重挑戰。這些攻擊不僅可能癱瘓通訊網絡，更企圖透過散布假訊息、撕裂社會共識，削弱民主制度與公民對法治的信任。他強調，數位安全已不只是資訊科技議題，更是攸關國家主權、社會韌性與民主存續的核心課題。

闕河鳴呼籲，歐洲與印太民主夥伴應建立更緊密的戰略合作，強化海底電纜、衛星通訊及半導體供應鏈安全，並協調平台問責與資訊操弄防制機制。

他說：「今天在台灣海峽周邊測試的電網探測、海纜破壞與認知攻擊，明天就會在波羅的海、北海與歐洲全境上演。我們不能再把網路安全當作IT部門的機房雜務，也不能把認知戰視為無害的言論紛爭。這是國家生存、領土完整與主權防衛的最核心課題。」

他指出，台灣與歐洲雖相隔萬里，卻面臨相同的數位安全挑戰，唯有透過互信合作、共同捍衛民主價值，才能建立更具韌性的自由世界。