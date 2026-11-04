南山人壽宣布「南山未來大學」正式啟動 秉持「金融大回饋」精神 倡議全民共學迎向百歲人生

面對超高齡社會，南山人壽今日宣布正式啟動「南山未來大學」。（左起）南山人壽總經理范文偉、南山人壽董事長尹崇堯、南山人壽永續健康長陳維新。 圖／南山人壽 提供

因應超高齡社會衝擊與長壽時代來臨，南山人壽今（4）日宣布正式啟動「南山未來大學（Nan Shan Next.）」。南山人壽董事長尹崇堯特別親自出席，展現南山人壽對長壽世代永續推動的重視與決心。秉持「金融大回饋」精神，南山人壽將服務觸角從事後理賠走向事前健康促進，更進一步延伸至全人陪伴，打造零門檻、無負擔的學習實踐平台。

百歲人生浪潮來襲，這是整個國家社會必須正視的課題，南山人壽總經理范文偉於記者會中表示，社會需要重新思考如何維持健康、做好財務準備與適應生活變化，南山人壽將發揮長期培育人力的經驗與專業資源，陪伴國人讓「未來，有備而來」。

「南山未來大學」以多元探索、實體共學、無負擔體驗及百歲無憂為四大特色，橫跨七大領域主題課程。 圖／南山人壽 提供

南山人壽永續健康長陳維新指出，「南山未來大學」以多元探索、實體共學、無負擔體驗及百歲無憂為四大特色，橫跨運動健身、健康管理、飲食營養、心靈成長、財務健康、永續公益與藝術生活等七大主題領域。課程規劃透過內部13個部門共創研發，並集結南山人壽內部專業團隊、健康守護圈及外部跨領域專家，將專業知識轉化為聽得懂、用得上的生活實踐。例如「全齡健康營養實踐班」即聯手專業營養團隊與料理體驗空間，帶領學員走進傳統市場，從營養觀念、挑選食材到親自料理，落實知行合一。

面對超高齡社會，南山人壽不僅關注大眾的學習，更積極示範企業如何落實高齡友善與世代共融的價值，因此在南山未來大學特別創設「共學志工團」，邀請具備豐富人生歷練與服務熱忱的退休同仁加入志工行列，擔任課堂的溫暖陪伴者。南山人壽支持退休同仁開創優質的「第三人生」，持續參與社會與傳承經驗，不僅為志工自身的生命價值再次加值，更具體展現企業推動長壽社會共好的正向力量。

「南山未來大學」第一階段將以雙北市的四大實體場域為起點，未來將視各地區需求、學員反饋及整體營運規劃，彈性評估逐步拓點至桃園、台中、台南及高雄等地，期待能服務全台民眾。首堂課程「逆轉代謝症候群：生活做點小改變，重掌健康主導權」，將於11月19日（四）下午2點在南山廣場3樓藝文中心重磅登場，特別邀請初日診所副院長鄧雯心醫師主講，帶領大家了解代謝機制、重掌健康主導權。即日起歡迎民眾前往「南山未來大學」官方網站報名，一起跨出精彩百歲人生的第一步。