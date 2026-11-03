內政部表揚績優合作社 期許成為守護基層韌性力量

內政部今天舉辦「第104屆國際合作社節表揚大會」，由常務次長吳堂安頒獎表揚表現卓越的合作社及實務人員；吳堂安表示，面對各類災害風險，合作社是社區安全與防災工作的關鍵夥伴，內政部大力支持及輔導民間團體辦理防災士培訓。

內政部發布新聞稿表示，吳堂安指出，合作社是以人為本、以互助為核心的經濟組織，並在地方創生、社會共融及永續發展中扮演關鍵角色，未來面對極端氣候、地震及各類災害風險，合作社更是社區安全與防災工作的關鍵夥伴。

吳堂安說明，內政部明年將以朝向40萬名防災士目標，並大力支持及輔導民間團體辦理防災士培訓。

內政部強調，台灣自民國114年起推動為期四年的「合作事業振興發展計畫」，邀集跨領域的專家學者組成育成輔導團隊，提供多元且務實的輔導措施，並透過各項獎勵機制與資源挹注，支持合作社穩健經營，持續推動台灣合作事業發展。

內政部表示，為讓社區的防災量能更為強大，內政部也將積極鼓勵更多合作社參與防災士培訓，充分發揮合作社互助共好與在地扎根的精神，成為守護地方社區的第一線韌性力量。