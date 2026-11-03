民團：台積電工安失守　政府應建職災股東監督制度

工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會、台積電工殤家屬今天至行政院舉行記者會，指台積電近年工安失守，今年工程職災已有6人死亡，政府許多基金皆為台積電股東，應建立職災股東監督制度，將重大職災納入問責範圍、要求台積電每年提出職安專案報告等。

工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會以及台積電工殤家屬今天在行政院前舉行「台積電六死工殤，工安嚴重失守！政府四大基金，監督不能缺席！」記者會。工傷協會指出，依他們彙整，自2019年至今，台積電共發生15案工程職災致19人死亡，且今年就已有6名勞工死亡，工安嚴重失守。

工傷協會理事長李竣凱指出，台積電擁有世界級的晶片技術，也應有世界級的建廠安全管理，相關工程不能因為層層轉包就把責任轉出去。

他也認為，勞退基金、勞保基金、公務人員退休撫卹基金都投入不少資金購買台積電股票，政府應建立重大職災股東監督制度，包含公開各基金持股與監督資訊、重大職災後啟動審查與企業議合、將重大職災納入股東問責、要求台積電每年提出職安專案報告、將職災預防納入投資及委外管理評估，以及建立跨基金共同監督機制。

台積電職災罹難勞工黃信壹的姊姊則表示，黃信壹是2024年9月在台積電南科18A廠進行管線裝設遭遇職災身亡，後續台積電董事長魏哲家曾道歉也承諾要加強工安管理，但如今意外依然頻傳，她除希望台積電兌現承諾，也盼政府負起監督責任，讓每一個出去工作的勞工都能平安回家。

行政院內政衛福勞動處代表收下陳情信，並強調保障勞工權益、維護職場安全是政府責無旁貸的責任，也是一貫主張，對於工傷協會的訴求與建議將請權責機關納入研議。