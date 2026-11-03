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接棒永和大陳都更！新北推動頂溪公辦都更翻轉門戶新貌

文／ 新北市政府都市更新處 提供

永和頂溪A區更新後建築示意圖。 (圖／新北市政府都市更新處 提供)
永和頂溪A區更新後建築示意圖。 (圖／新北市政府都市更新處 提供)

新北市政府今（3）日完成永和頂溪捷運周邊公辦都更案（A區）簽約典禮，展現市府推動大面積公辦都更的具體成果。永和區發展較早且人口密集，為打破產權複雜、基地零碎等都更困境，市府主導公辦都更並劃定策略性更新地區，重新盤整公共設施用地與人行廊帶空間，並創造公益回饋空間以完善都市機能。

市府近年積極主導大面積公辦都更，從永和大陳都更7個單元陸續突破與推進，到如今頂溪公辦都更案的啟動，挑戰打造國際級新地標，展現公辦都更推動的決心與成果。相較於民間零星都更個案，大面積公辦都更具備市府公信力與政策優勢，能有效提升整合推動效率；同時得以發揮整體空間規劃效益，透過中央公園、人行路網與開放空間串聯，實質提升區域居住環境品質。

此外，頂溪公辦都更透過更新計畫，引導實施者實質回饋10%公設用地與公益設施，例如A區將提供市民活動中心、公共托老與社福設施，並補足鄰近地區迫切需要的地下公共停車場，讓都市更新不只是單純的房屋重建，更能全面補足地區社福與公共服務機能。

永和頂溪公辦都更分區圖。 (圖／新北市政府都市更新處 提供)
永和頂溪公辦都更分區圖。 (圖／新北市政府都市更新處 提供)

城鄉發展局局長黃國峰強調，從大陳都更到頂溪都更，新北市在大面積公辦都更的推動上已累積豐富的經驗與實績。市府團隊未來將持續透過完善的政策引導與回饋機制，翻轉新北市老舊市區，為市民打造兼具防災安全、全齡機能與綠意永續的宜居新家園。

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