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【專家之眼】補藥還是毒藥？ 農業補貼不能淪為政治提款機

聯合報／ 李武忠／農漁經學者
在野黨要求調升老農津貼，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄上月表示，照顧農民不能只在選前加碼，要考量是否有長期兌現能力。記者潘俊宏／攝影
在野黨要求調升老農津貼，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄上月表示，照顧農民不能只在選前加碼，要考量是否有長期兌現能力。記者潘俊宏／攝影

九合一選舉即將到來，許多討好選民的措施相繼被提及，例如老農津貼每月調高至一萬或一萬五千元、國民年金調高至五千元、農保生育加碼、農業災損頻繁救助。此種「慷他人之慨」、「急功近利」的做法，已成為頗具吸引力的政治工具。其實，各國政府和政客利用補貼鞏固支持已屬常見，不過產業卻可能因過度依賴補貼而因小失大、得不償失，應透過公眾力量予以節制。

農業補貼係政府為支持農業生產、穩定農民收入和促進糧食安全而提供的財政援助，方式包括直接支付、稅收減免、作物保險、低利貸款或其他形式的支持。

研究發現，適度且正確給予農業補貼可以幫助農戶提高農業生產力、降低投入成本並提升價格優勢、提高農業機械使用率和農民技術效率、緩解融資壓力、提高風險承受能力、提供恢復耕地的機會、強化市場競爭力、提高對極端天氣事件和市場價格突然波動的承受力，以及激勵農民進行長期投資等。

同時，研究亦發現，不當和過度的農業補貼，不僅會增加國庫負擔，還可能扭曲資源配置效率、降低農民生產效率及競爭力、阻礙農業創新和長期永續發展、導致化學投入品過度使用、降低技術改進動能、造成市場供過於求和價格下跌、加劇農業領域政治化等，不利農業永續發展。

美國為全球最大農產品出口國，長期以來，為穩定農民收入和農作物價格，透過各種計畫進行價格支持和農業補貼，使美國產品價格更低，更具全球競爭力。二○二五年，美國政府以直接支付形式提供的農業補貼總額為二七九億美元，占農業總收入比例從過去的百分之八上升至百分之十五點九，不僅造成政府財政赤字大幅增加，排擠其他醫療保健、教育等項目補助資金，也扭曲市場公平競爭，招來非議。

儘管美國實施巨額農業補貼，但農村家庭生活仍面臨困境，遭到社會大眾諸多質疑，包括：經費多流向家庭收入和財富遠高於美國家庭平均水準的大型農業生產者，而非勉強維持生計的農家；九成四的農業補貼流向僅占農業總收入約二成八的六種農產品；補貼並未發揮安全網的積極作用等。

再把視角轉回台灣，台灣每年編列的各類農業補助與津貼逐年成長，總額已超過千億元。農民收入雖見提高，卻主要來自政府救助與補貼，不僅遭監察院點名浮濫發放補貼，造成國家財政負擔，也引發外界強烈質疑：補貼是否用來幫助真正需要幫助的農民？是否過於寬鬆浮濫？是否淪為政治買票？畢竟，十年來政府砸下近一兆元農業補貼經費，而農業依舊問題重重，不僅未能全面轉型升級，農民仍被視為「生活困頓」，不斷提高補助。

「補貼不是政治提款機」，台灣政府應該去除過時、不當的補貼政策，將資源用於全面改善農民生產環境、提升生產技能和設備。建議未來實施補貼應著重於：與農業未來發展需求緊密結合、加速建構綠色生產導向的補貼體系、調整資源配置、因地制宜幫助真正需要幫助的農民等，相信有助於實現環境友善和農業永續發展。

補貼 農業 政治

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