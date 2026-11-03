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環團籲碳費費率升至1200元

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環團籲環境部提高碳費費率，及早投入低碳轉型。記者李柏澔／攝影
環團籲環境部提高碳費費率，及早投入低碳轉型。記者李柏澔／攝影

環境部第二次碳費費率審議會未達決議，環保團體昨聯合呼籲，目前達成碳費優惠費率的門檻過低，導致高碳排企業對進一步「深度減碳」抱持輕鬆消極心態，呼籲將現行每噸一般費率三○○元提高至一二○○元，並提高優惠費率。

我國碳費徵收費率於二○二五年起正式生效，一般費率每噸三○○元；優惠費率Ａ為行業別指定削減率規定者，每公噸五○元；優惠費率Ｂ為符合技術標竿指定削減率規定者，每公噸一○○元。

環境權保障基金會主任湯琳翔指出，若依二○二四年的碳排放量估算，企業依優惠費率Ｂ繳費，相較於一般費率，可為前廿大高碳排企業共省下約一七○點五億元，讓溫室氣體管理基金少獲現有規模三倍以上的收入，企業更會認為減碳很便宜，而無須用心減碳，讓政府損失鉅額原本可以加碼投資減碳的碳費收入。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇指出，目前優惠費率Ａ、優惠費率Ｂ每噸僅差五○元，但兩者所對應的減量要求卻有顯著差距，難形成足夠誘因促使企業選擇更具挑戰性的減碳目標，呼籲應提高碳費一般費率至一二○○元。

此外，同步提高優惠費率Ｂ，一方面提高企業排碳成本，敦促加大力度減碳，並鼓勵企業改採較嚴的優惠費率Ａ，進一步增加技術與設備投資。

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