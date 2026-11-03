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產業歧見…環境部碳費3方案 審議無共識

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部長彭啓明。 聯合報系資料照
環境部長彭啓明。 聯合報系資料照

目前碳費一般費率為每噸三百元，優惠費率每噸五十元、一百元，環境部昨舉辦今年第二次碳費費率審議會，討論是否調整一一六年至一一七年、第二階段費率，會中首次提出三大方案，然委員們未能達成共識，擇期再開下次審議。

二○二四年碳費費率審議會決議，碳費一般費率起徵價格訂為每噸新台幣三百元，優惠費率Ａ為每噸五十元、優惠費率Ｂ為每噸一百元。此外，碳費費率二年為一期，分階段進行調升。

環境部長彭啓明表示，在碳費費率議題上，承受著傳產、科技等兩邊壓力，當初宣布徵收碳費時，傳產不斷地希望延後徵收，科技業則認為碳費費率太低，沒有意思，產業間出現很大落差。但傳產影響力不容忽略，若貿然調高碳費，對產業將造成很大生存壓力，為此，十二月試行一年的「總量管制排放交易」（ＥＴＳ），即邀請廿家企業參與示範。

彭啓明表示，環境部正彙整各方意見，碳費費率的調整需在各委員同意後才能推動，需要一些時間，只要委員們有共識就會往下走，看來明年就會出爐。依據去年碳審會討論起徵費率的情形，認為必須再開幾次會，才可能達到共識，明年才會進入深水區。

氣候變遷署署長蔡玲儀受訪時表示，本次審議會重點在於檢討現行費率，討論企業自主減量計畫執行成效，環境部首次提出三大方案，方案一為暫不調整，著重在制度初期適應與投資穩定；方案二為調整一般費率，著眼於促使未承諾者投入轉型；方案三則為一般費率與優惠費率均調整，主要考量提升整體碳定價約束強度。

「欲訂出調整碳費的指標與路徑時程，確實有其難度。」蔡玲儀說，三種方案均有委員支持，未能達成共識，畢竟碳費制度才剛建立不久，未如油價、電價有著明確的調整指標，後續還需累積經驗，環境部將安排下次審議會，進一步討論。

一名出席審議委員表示，大部分委員均認為有必要調整費率，其中不少人也是上一屆的委員，認為應該要讓企業感受到費率穩定上升的訊號；極少數委員則認為，自主減量計畫已達到預期成效，堅持現階段的費率沒有一定要調整的必要。雖最後未能做出決議，但討論氛圍平和，需要更多時間凝聚共識。

碳費 彭啓明 環境部

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