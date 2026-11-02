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國搜中心表揚22名搜救英雄 AI智慧搜救成果獲肯定

中央社／ 台北2日電

國搜中心今天表揚115年搜救有功人員，共計22人，行政院政務委員季連成和內政部次長馬士元共襄盛舉，現場同步展示「AI智慧搜救派遣系統」3年建置成果，也獲高度肯定。

行政院國家搜救指揮中心今天舉行「115年搜救有功人員表揚典禮」，共計22人獲表彰，包含國防部、海洋委員會海巡署、內政部消防署及空中勤務總隊等17名公部門代表、3名民間人士及2名外籍人員。

會中由季連成代表行政院長卓榮泰頒獎，肯定得獎者長年守護國人生命安全的卓著貢獻，同時回顧國搜中心自民國89年因八掌溪事件成立迄今，已成為國人面對重大災害與危難時最堅實的決策與指揮平台。

季連成表示，搜救任務往往面對極端惡劣的天候與地形，絕非單一部隊所能獨立達成；面對險惡的山難搜救與狂濤駭浪中的海上救援，必須仰賴陸、海、空各跨部會單位的無縫串聯與即時協同作戰。

他說，搜救人員在危難時逆向而行、並肩作戰，救回的不只是一條條寶貴生命，更是守住一個個家庭的希望，除向第一線英雄及默默體諒支持的眷屬致上最高敬意，也強調跨機關緊密合作是守護國人安全的關鍵基石。

馬士元也指出，內政部長劉世芳作為國搜中心督導，全力承擔後勤與整體資源支援，並轉達劉世芳的指示，強調在執行任務的過程中，除了要讓搜救民眾安全歸來、順利完成任務外，更重要的使命是必須確保每名搜救人員都能平安歸來。

馬士元會中也特別向所有在第一線默默冒險犯難、兢兢業業執行的無名搜救英雄們，致上最高謝意。

國搜中心透過新聞稿表示，今年表揚典禮特別聚焦民間與國際搜救量能。琉球籍「振財吉」與東港籍「滿福財5號」漁船發揮海上人道精神，於今年6月太平洋作業期間接獲基隆海岸電台24小時監控通報與協同派遣，隨即配合紐西蘭軍機跨國協同搜救，在茫茫暗夜中循微弱哨音，奇蹟救起因小艇引擎故障、在滔天巨浪中漂流8天7夜的庫克群島漁民，並即時提供熱水、熱食與衛星電話報平安，展現台灣遠洋漁船守護生命的跨國大愛。

除此之外，在花蓮馬太鞍溪洪災中，法籍台灣女婿吉雷米第一時間自費運送物資並號召「鏟子超人」挺進泥流，而「台灣印尼移工跨社群志工網絡」也組隊馳援，以「台灣是第二個家」的深厚情誼投入災區搶救，具體彰顯人道救援無國界的溫暖力量。

國搜中心現場同步展示「AI智慧搜救派遣系統」3年建置成果，透過跨部會資訊整合與智慧決策輔助，有效縮短搜救派遣時間，提升救援黃金時效。

季連成和馬士元都強調，科技輔助（如無人機等工具應用）能提升災情掌握與派遣精準度，但救災本質仍仰賴專業精神，政府持續推動智慧科技，就是要成為第一線搜救人員最強大的後盾，邁向國搜中心成立30週年的新里程碑。

季連成 派遣 卓榮泰

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