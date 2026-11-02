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蘇偉碩揭露高雄弱勢照顧出現大缺口 4萬長輩遭遺棄10年

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩（右）製作承諾書，希望市長及議員候選人都能簽署，協助推動高雄市府恢復對全部弱勢長者的醫療補助，議員候選人林于凱（左）率先簽名。記者徐白櫻／攝影
人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩（右）製作承諾書，希望市長及議員候選人都能簽署，協助推動高雄市府恢復對全部弱勢長者的醫療補助，議員候選人林于凱（左）率先簽名。記者徐白櫻／攝影

人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩今天揭露，全台五都皆實施「中低收老人及身障者醫療補助」，唯獨高雄採個案申請認定，且僅補助「健保部分負擔」、未能涵蓋「健保未給付之醫療」，被遺棄的弱勢長者多達4萬2115人，要求檢討。高市社會局回應，弱勢民眾另可申請衛生局補助，以及媒合社會救助專戶捐款或民間資源協助。

醫師蘇偉碩會同高市議員候選人林于凱開記者會指出，比較全台23縣市的弱勢醫療補助法規後發現，五都都有「具有中低收生活津貼資格的老人、具有生活補助資格之身障者」的醫療補助法源，唯獨高雄2016年修正「高雄市經濟弱勢市民醫療補助辦法」，將領有中低收生活津貼及身心障礙生活補助的兩類市民排除在外，無法申請醫療補助。

蘇偉碩指出，高雄市2012年就把老人福利法架空，2016年又修改補助辦法，依照衛福部算法，被遺棄的弱勢長者從2017年2萬9245人增加至今年4萬2115人，十年無人聞問。

林于凱說，高市府對於經濟弱勢醫療補助採個案申請認定，之前僅補助健保欠費，今年才開始增加「部分負擔補助」，今年上半年高市府補助經濟弱勢市民重傷病醫療費僅517萬元，占總預算不到十萬分之二，不該為省錢剝奪這兩類經濟弱勢者的醫療權利。

高市社會局說明，弱勢民眾倘有醫療補助需求，除依本市經濟弱勢市民醫療補助辦法申請外，亦可申請衛生局辦理弱勢個案就醫補助，其補助對象未限低收入戶及中低收入戶。另經社會局評估家庭困難無法負擔醫療費用，亦會媒合社會救助專戶捐款資源或民間資源協助。

蘇偉碩製作承諾書，將要求藍綠市長候選人及所有市議員候選人「在當選就職三個月內，推動高雄市府恢復對全部弱勢長者的醫療補助，以達六都最優」。

受老福法修法觸發，人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩醫師花兩周時間，整理出六都醫療補助表格，赫然發現高雄市對弱勢<a href='/search/tagging/2/長輩' rel='長輩' data-rel='/2/209744' class='tag'><strong>長輩</strong></a>的醫療照顧不如其餘五都。記者徐白櫻／攝影
受老福法修法觸發，人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩醫師花兩周時間，整理出六都醫療補助表格，赫然發現高雄市對弱勢長輩的醫療照顧不如其餘五都。記者徐白櫻／攝影

人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩（右）會同高市議員候選人林于凱（左）開記者會揭露，高雄有高達4.2萬名弱勢長輩欠缺醫療補助，10年來無人聞問。記者徐白櫻／攝影
人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩（右）會同高市議員候選人林于凱（左）開記者會揭露，高雄有高達4.2萬名弱勢長輩欠缺醫療補助，10年來無人聞問。記者徐白櫻／攝影

蘇偉碩 長輩 高雄

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