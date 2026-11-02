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即時短評／年輕公務員用腳投票 穩定誘因不足以留住人才

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
公務人員是政治治理的基石，是國家政策得以落實的關鍵力量。行政首長有任期，公務體系必須持續運作，唯有留住優秀人才、提升專業能力，才能確保政府效能與國家治理品質，讓政策不因政黨輪替而中斷。聯合報系資料照
公務人員是政治治理的基石，是國家政策得以落實的關鍵力量。行政首長有任期，公務體系必須持續運作，唯有留住優秀人才、提升專業能力，才能確保政府效能與國家治理品質，讓政策不因政黨輪替而中斷。聯合報系資料照

公務員曾是令人嚮往的金飯碗，享穩定收入、退休保障，如今面臨「考得進來、留不住人」窘境。近年高普考分發缺額暴增、年輕公務員離職潮浮現，出現新血難補、人才流失雙重危機，若政府無法吸引並留住優秀人才，將加劇公務人力斷層，勢必削弱政府治理所需的專業能力與行政效能。

新北市水利局長宋德仁、副局長張修銘近日相繼在臉書發文表達憂心，指今年該單位高普考報缺40人，最後獲分發4人，有1人放棄報到，同時有5名同仁考取高普考，其中1名約用人員願留原單位，整體等於沒補到人，還「倒賠」2人。這並非單一機關特例，而是全台公務體系縮影，當公部門工作負荷日益沉重，薪資待遇難與民間企業競爭，機關缺人、業務增加、人員疲於奔命，形成惡性循環。

不只是招募困難，離職潮也正擴大。銓敘部統計，公務人員辭職數從2019年的1994人，增加至2025年的3171人，6年間增幅近6成。其中，年資未滿5年者占44.8%，5年以上、未滿10年者占27.1%合計逾7成。這群人為何選擇離開？統計顯示，辭職原因以「另有他就」占44%最多，公務體系對年輕人吸引力減弱，當民間企業提供更多元工作環境、薪資成長與升遷機會，過去引以為傲的穩定誘因，顯不足以抵銷工作壓力與待遇落差。

另一端，退休潮正加速。民團台灣公務革新力量聯盟點出，2025年公務員退休數達1萬1229人，較前一年增15.07%，是2015年以來再度突破萬人大關。一邊是資深人員退休，一邊是年輕人考進來又離開，人才進出失衡。

政府並非沒有思考改革或提解方。行政院近期宣布軍公教加薪，行政院人事行政總處與銓敘部也決定取消年終考績甲等75%比率限制，讓考績回歸實際工作表現，讓認真做事者不必因這道「天花板」被迫扛乙。

新北市長侯友宜多次為公務員發聲，市府透過跨領域訓練、鼓勵內部升遷等方式培養專業人才，近年內陞人員達七成，要讓優秀人才留在地方政府深耕。除了制度調整與有感加薪，能否真正改善工作環境、回應年輕世代職涯期待，更是留才關鍵。

當年輕人不再把公務員視為理想職涯，或將考公職當轉職中繼站，政府須正視「除了穩定，還能提供什麼？」如今招募與留才雙雙亮起警訊，若無法網羅一流人才，將影響公共服務品質，衝擊政府治理所需的專業與能量。

公務員 投票 高普考

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