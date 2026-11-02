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總統稱健保費不漲 在野質疑封殺老福法

聯合報／ 記者張議晨詹宜庭林銘翰黃婉婷／連線報導
賴清德總統1日先後出席高雄市醫師公會新會館啟用典禮、高雄縣醫師公會慶祝醫師節大會，致詞說希望透過增加的稅收挹注健保，讓健保費能不調漲就不調漲。記者張議晨／攝影
賴清德總統1日先後出席高雄市醫師公會新會館啟用典禮、高雄縣醫師公會慶祝醫師節大會，致詞說希望透過增加的稅收挹注健保，讓健保費能不調漲就不調漲。記者張議晨／攝影

賴清德總統昨表示，政府透過增加稅收來挹注健保，明年編列六百億元挹注健保基金，健保費「能不調漲就不調漲」。在野黨立委質疑，賴總統強調善用經濟成長增加的稅收照顧人民，為何行政院有意以「不副署」封殺「老人福利法」修正案，不願負擔老年人健保費。

賴清德昨先後出席高雄市醫師公會新會館啟用典禮、高雄縣醫師公會慶祝醫師節大會，直言國人平均餘命約八十歲，不健康年數約八點四年，可能臥病在床、坐輪椅，需要旁人照料。為此，政府持續提高健保總額，去年和今年健保總額均採高推估百分之五點五編列，今年另將一九○多億元改由公務預算支應，健保總額達一兆八十二億元，明年更達一兆四三四億元。

賴清德指出，隨經濟發展、稅收增加，政府明年預算已編列六百億元挹注健保基金，健保費率若確實有必要時才會調整。

對此，國民黨立法院黨團書記長許宇甄質疑，賴總統既然強調善用經濟成長增加的稅收照顧人民，為什麼行政院對國會通過的長者福利修法，卻始終抱持反對態度？她要求行政院依法副署，確實執行「老人福利法」修正案，讓長者獲得保障。

民眾黨團總召陳清龍表示，穩定物價是政府的責任，運用ＡＩ發展帶來的稅收紅利減輕人民負擔「理所應當」，然而納稅錢不能拿來填補國營事業錢坑，更不是把中油當成搖錢樹去國外撒錢投資。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，支持賴總統「健保費能不漲就不漲」政策方向，經濟成長的成果應該用來照顧人民、減輕生活壓力；總統說得很清楚，若有必要才進行調整，這是審慎負責的態度，黨團支持相關預算，呼籲朝野共同支持。

老福法修正案的副署期限為十一月六日，行政院長卓榮泰定調「程序不合，實體不究」，被解讀政院不排除以「不副署」手段封殺法案，綠營內部呈現南北兩樣情。民進黨人士分析，雙北已有地方補助，但中南部高齡人口比例高，先前財劃法修法又讓地方深感資源受限，若卓揆不副署，中南部綠營立委壓力沉重，可能被在野質疑「中央有錢撥補凍漲保費，卻不願法制化全面補助老人」。

健保費 健保 老人福利法 副署

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