影／破千支隊伍齊聚凱道競技 賴總統為總統盃3x3籃球賽頒獎

「2026全民運動賽事-總統盃3x3籃球賽」頒獎典禮晚上在總統府前凱達格蘭大道舉行，賴清德總統親自出席並頒獎盃給各組別冠、亞、季、殿軍隊伍，肯定各隊選手的優異表現。

賴清德表示，他感謝所有參選的隊伍，包含教練與球員，有各位的參與活動才能順利完成，今年的規模更勝以往，除了高中組、大專組、公開組，今年特別增設壯年組跟帕拉組，參賽的隊伍也達到1200組。他也強調以往凱道都是以政治性的活動較多，但台灣是民主自由的國家，所以希望透過舉辦這樣的比賽讓運動員的汗水、觀眾的掌聲能留在這裡。

賴清德說，「總統盃」是推動全民運動的平台，希望有更多國人能夠投入運動，享受運動的好處與樂趣，期盼明年有更多選手參賽，讓活動越辦越好。這次也感謝運動部部長李洋率領的團隊及所有協辦的工作人員。

賴清德總統（左二）晚上在運動部長李洋（左一）等陪同下出席「2026全民運動賽事-總統盃3x3籃球賽」頒獎典禮，他強調以往凱道都是以政治性的活動較多，但台灣是民主自由的國家，所以希望透過舉辦這樣的比賽讓運動員的汗水、觀眾的掌聲能留在這裡。記者葉信菉／攝影