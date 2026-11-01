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屏東健康博覽會推動全齡健康 周春米：屏東義大醫院預計明年3月開幕

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026屏東健康博覽會昨今在縣民公園登場，集結近百個特色攤位，提供健康篩檢、疫苗接種、醫療諮詢及親子互動等服務，縣長周春米（中）今出席活動。圖／屏東縣政府提供
2026屏東健康博覽會昨今在縣民公園登場，集結近百個特色攤位，提供健康篩檢、疫苗接種、醫療諮詢及親子互動等服務，縣長周春米（中）今出席活動。圖／屏東縣政府提供

2026屏東健康博覽會昨今在縣民公園登場，集結近百個特色攤位，提供健康篩檢、疫苗接種、醫療諮詢及親子互動等服務。縣長周春米今出席說，屏東醫療建設陸續到位，繼屏東榮民總醫院營運、屏東基督教醫院新大樓即將啟用，屏東義大醫院預計明年3月開幕，讓醫療照護深入每個角落。

縣長周春米說，健康博覽會今年第4屆，感謝8大名醫現場開講，18個醫事團體協力盛舉，行動生活復能車、中醫諮詢等多元服務，讓鄉親獲專業解答與健康資訊。健康是每個家庭最重要基礎，縣府團隊除持續建置專業醫療院所，讓醫療服務與社區、鄉親生活緊密連結。

周春米表示，屏東榮民總醫院營運至今四年步入穩定，屏東基督教醫院新大樓也將啟用，義大醫院預計明年3月開幕，部立屏東醫院新院區預計後年完工，感謝中央支持，逐步完善屏東醫療建設，未來深入盤點各鄉鎮需求，精準配置醫療服務，讓醫療照護深入每個角落。

今年健康博覽會以「全齡」為核心，從兒童到長者規畫多元體驗，活動提供胸部X光檢查、癌症篩檢、疫苗接種及各項健康檢測，安排行動復能車及中醫車服務，提升健康照護的可近性；另設置兒童小小防疫官體驗，讓孩子在遊戲中學習防疫知識；多場心理健康支持活動，包括手作工作坊、野餐等，鼓勵民眾放鬆身心、表達情緒並增進人際連結。

縣府衛生局表示，為推廣健康生活，現場安排親子運動會、有氧舞蹈、全齡健康運動會及代謝症候群防治大會師等多元活動。

2026屏東健康博覽會昨今在縣民公園登場，集結近百個特色攤位，提供健康篩檢、疫苗接種、醫療諮詢及親子互動等服務，縣長周春米今出席活動。圖／屏東縣政府提供
2026屏東健康博覽會昨今在縣民公園登場，集結近百個特色攤位，提供健康篩檢、疫苗接種、醫療諮詢及親子互動等服務，縣長周春米今出席活動。圖／屏東縣政府提供

屏東 周春米 義大

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