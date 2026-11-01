屏東健康博覽會推動全齡健康 周春米：屏東義大醫院預計明年3月開幕

因電影「梁山伯與祝英台」在台灣掀起狂熱的影星凌波，1963年10月30日隨香港邵氏公司返台為蔣中正總統祝壽，並參加10月31日舉行的金馬獎頒獎典禮，該屆她獲頒最佳演員特別獎。1963年11月1日她於中午12時搭機返回香港。她在松山機場離去的時候，在近百名警察人員的嚴密戒備下，向千餘位送行的群眾揮手告別，當她手裏抱著金馬獎，不勝離情地走上飛機時，曾在艙門居高臨下，向依依難捨的群眾鞠了兩個躬，而且流下了感激的淚水。

2026-11-01 00:01