聽新聞
0:00 / 0:00
屏東健康博覽會推動全齡健康 周春米：屏東義大醫院預計明年3月開幕
2026屏東健康博覽會昨今在縣民公園登場，集結近百個特色攤位，提供健康篩檢、疫苗接種、醫療諮詢及親子互動等服務。縣長周春米今出席說，屏東醫療建設陸續到位，繼屏東榮民總醫院營運、屏東基督教醫院新大樓即將啟用，屏東義大醫院預計明年3月開幕，讓醫療照護深入每個角落。
縣長周春米說，健康博覽會今年第4屆，感謝8大名醫現場開講，18個醫事團體協力盛舉，行動生活復能車、中醫諮詢等多元服務，讓鄉親獲專業解答與健康資訊。健康是每個家庭最重要基礎，縣府團隊除持續建置專業醫療院所，讓醫療服務與社區、鄉親生活緊密連結。
周春米表示，屏東榮民總醫院營運至今四年步入穩定，屏東基督教醫院新大樓也將啟用，義大醫院預計明年3月開幕，部立屏東醫院新院區預計後年完工，感謝中央支持，逐步完善屏東醫療建設，未來深入盤點各鄉鎮需求，精準配置醫療服務，讓醫療照護深入每個角落。
今年健康博覽會以「全齡」為核心，從兒童到長者規畫多元體驗，活動提供胸部X光檢查、癌症篩檢、疫苗接種及各項健康檢測，安排行動復能車及中醫車服務，提升健康照護的可近性；另設置兒童小小防疫官體驗，讓孩子在遊戲中學習防疫知識；多場心理健康支持活動，包括手作工作坊、野餐等，鼓勵民眾放鬆身心、表達情緒並增進人際連結。
縣府衛生局表示，為推廣健康生活，現場安排親子運動會、有氧舞蹈、全齡健康運動會及代謝症候群防治大會師等多元活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。