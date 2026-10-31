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萬聖狂歡嗨翻豐原！台中購物節首抽百萬汽車、北海道來回機票等大獎

文／ 台中市政府經濟發展局

揭曉臺中購物節首台百萬汽車幸運車主，更抽出2張北海道來回機票幸運得主，加上週週抽10萬元及天天抽3千得主，掀起活動高潮。 圖／台中市政府經濟發展局 提供
揭曉臺中購物節首台百萬汽車幸運車主，更抽出2張北海道來回機票幸運得主，加上週週抽10萬元及天天抽3千得主，掀起活動高潮。 圖／台中市政府經濟發展局 提供

萬聖節奇幻登場！台中市政府經發局今(31)日於豐原廟東復興商圈的豐原太平洋百貨舉辦「2026豐原萬聖嘉年華」，安排萬聖變裝比賽、特色市集及戰鬥陀螺競賽等活動，吸引大小朋友變裝同樂，現場還有上百位萌鬼共舞、討糖，充滿節慶氣氛。同場也揭曉台中購物節首台百萬汽車幸運得主，並抽出2張北海道來回機票、週週抽10萬元及天天抽3,000元等獎項，掀起活動高潮。

經發局長張峯源表示，2026台中購物節截至昨日，消費登錄金額已達23億元。市長盧秀燕創辦購物節至今，已成為全國具代表性的購物慶典及城市品牌。豐原廟東復興商圈匯集百貨、異國美食及街區特色小吃，萬聖節活動也是商圈年度盛會，今年結合購物節首台百萬汽車及多項好禮抽獎，期盼透過雙重活動吸引民眾走進商圈、支持在地店家，將節慶人潮轉化為消費動能。

經發局表示，今日首抽的百萬汽車由北屯區翁先生幸運獲得，翁先生接獲中獎通知時反應相當淡定，平靜的語氣讓現場民眾忍不住笑出來，成為抽獎現場的有趣插曲。

商圈吉祥物「福蘆弟」也換上萬聖節造型並率領百鬼踩街。 圖／台中市政府經濟發展局 提供
商圈吉祥物「福蘆弟」也換上萬聖節造型並率領百鬼踩街。 圖／台中市政府經濟發展局 提供

經發局說明，豐原廟東復興商圈每年萬聖節活動均吸引上千人次參與，今年首度加入戰鬥陀螺競賽，結合萬聖節元素打造專屬競技擂台；商圈吉祥物「福蘆弟」也換上萬聖造型，率領百鬼踩街。現場另集結30個特色市集攤位，並安排萬聖驚奇表演、變裝比賽及商圈闖關活動，吸引民眾自下午起陸續湧入。晚間6時30分登場的「討糖趣」活動，更讓親子一同變裝，循著萬聖討糖地圖向店家索取糖果，體驗萬聖節的節慶樂趣。

經發局補充，台中購物節活動遍及山、海、屯、城各區域，除抽獎外，也結合地方特色規劃主題表演，吸引民眾走訪不同商圈、支持在地店家。更多活動資訊可至台中購物節官網或臉書粉絲專頁查詢。

「2026豐原萬聖嘉年華」活動各界貴賓共襄盛舉。 圖／台中市政府經濟發展局 提供
「2026豐原萬聖嘉年華」活動各界貴賓共襄盛舉。 圖／台中市政府經濟發展局 提供

今日活動，包括經發局長張峯源、市議員邱愛珊、謝志忠、陳本添、豐原區長洪峰明、富春里長陳麗鳳、豐榮里長林金玉、翁子里長連佳振、台中商圈觀光文化產業聯合會理事長吳永芳、台中市商圈聯誼會總召王允伶、豐原廟東復興商圈主委陳銑澄、大隆路商圈副主委劉阿貞、自由路商圈顧問李少康及谷關商圈總幹事歐文恭等人出席，立法院副院長江啟臣及立委陳清龍也派代表共襄盛舉。

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