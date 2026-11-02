快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

人口探底／直擊馬尼拉仲介街！各國爭搶移工 台灣爆缺工隱憂

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
馬拉特（Malate）區仲介公司林立，大小規模不一，但幾乎每家仲介公司門前都聚集了應徵者。記者葉冠妤/攝影
馬拉特（Malate）區仲介公司林立，大小規模不一，但幾乎每家仲介公司門前都聚集了應徵者。記者葉冠妤/攝影

前言：台灣人口在2019年達高峰後，開啟萎縮進行式，國發會甚至預估2075年恐腰斬剩下1215萬人。聯合報持續關心人口探底的國安危機，11月重點探討人口逆降後的勞動力缺口問題。當人口消失不可逆，缺工已可預知是未來產業競爭力和經濟發展的絆腳石，政府除了撒錢催生，有何長期對策？移工能補足藍領基層人力？留才久用可催出多少移工轉型中階技術人力？台灣又需要甚麼樣的白領專業人才移民？

台灣仲介：以前隨便找就一堆、現在連一半都沒有

周一早上不到9時，菲律賓馬尼拉的海外移工仲介機構集散地馬拉特（Malate）區，街道已擠滿人潮。沿街每走幾步路，隨處可見「Manpower」、「Recruitment Agency」、「OFW LOANS」等各式仲介公司招牌，與密密麻麻的電線交錯在半空中。一群群當地的求職民眾則聚集在仲介機構前，等候面試或要辦理海外工作手續。

一面面招牌背後，承載著菲律賓人的海外工作夢，也映照出錯綜複雜的跨國招募市場。台灣會是他們海外工作的首選？

周一上午不到九點，Malate（馬拉特）區的街道上，站著一群又一群等候應徵海外工作的人。記者葉冠妤/攝影
周一上午不到九點，Malate（馬拉特）區的街道上，站著一群又一群等候應徵海外工作的人。記者葉冠妤/攝影

馬尼拉街頭隨處可見海外人力仲介招牌林立，「Manpower」、「Overseas」等字樣沿著大樓外牆密集排列。記者葉冠妤／攝影
馬尼拉街頭隨處可見海外人力仲介招牌林立，「Manpower」、「Overseas」等字樣沿著大樓外牆密集排列。記者葉冠妤／攝影

聯合報記者日前直擊菲律賓移工市場現況，跟隨台灣仲介陳繼賢的腳步，記錄他在馬尼拉當地尋覓人力的景況。陳繼賢說，疫情前他只要三個月飛一次馬尼拉，疫後馬拉特街道上依舊滿滿是等著出國工作的人潮，但他現在每個月都得飛一趟「要人」，一個早上要接連拜訪兩家當地仲介公司，下午再一口氣面試近20名求職者，感嘆「以前隨便找就一堆，人塞滿辦公室，現在連一半都沒有。」

她跟隨母親海外工作腳步 「台灣有種親近的感覺」

29歲的Mallillin搭了14個小時的夜車，風塵僕僕從家鄉卡加延谷來到馬拉特區。她和十幾名菲律賓女生站在陳繼賢的辦公室外，等著被唱名。

從未踏出國門的Mallillin，第一次應徵海外工作。身高152公分的她，挺直地站在陳繼賢眼前，一一回答「有工作經驗嗎？」、「有小孩嗎？」、「照顧過老人嗎？」等問題；通過第一輪口試後，第二關還得當場抱起1名60多公斤的人，撐上數分鐘，證明自己有足夠力氣擔任家庭照顧者。

台灣仲介陳繼賢一個下午面試十多名爭取來台工作的菲律賓求職者，第一輪先詢問基本學經歷等問題，通過者再被叫進辦公室，等待第二輪體能測試。記者葉冠妤／攝影
台灣仲介陳繼賢一個下午面試十多名爭取來台工作的菲律賓求職者，第一輪先詢問基本學經歷等問題，通過者再被叫進辦公室，等待第二輪體能測試。記者葉冠妤／攝影

Mallillin在2歲時，她的母親便遠赴香港擔任幫傭，在香港一待就是18年。因為家裡還有3個弟妹在學，如今她跟進母親海外工作的腳步，語氣堅定地說「現在是我賺錢回報家庭的時候了。」

但她最想做的，其實不是家庭幫傭或看護工。Mallillin坦言最想進到零付費的RBA（責任商業聯盟）工廠，因為薪水高、福利也比較好，收入不但能扶養父母，也夠負擔弟妹學費，「尤其我們家面臨經濟困難，我每分每秒都在祈禱，希望趕快找到工作」，只是礙於身形不符工廠招募條件，她只能轉向家庭類工作。

只是海外工作還沒開始，甚至連雇主是誰也還沒有著落，很多求職者就必須四處向親戚籌錢，甚至貸款，為一張海外工作門票先湊出6萬多至7萬5千披索（約台幣3萬5千到4萬元不等）的招募費用。「Need a Loan?」需要貸款嗎？專做海外勞工生意的貸款招牌在馬尼拉街頭經常可見。

「Need a Loan?」需要貸款嗎？馬尼拉街頭，專做海外菲律賓勞工（OFW）生意的貸款招牌醒目可見。記者葉冠妤／攝影
「Need a Loan?」需要貸款嗎？馬尼拉街頭，專做海外菲律賓勞工（OFW）生意的貸款招牌醒目可見。記者葉冠妤／攝影

另名25歲的Michaela，大學念觀光科系，雖然肄業，但擁有韓語證書，也學過德語。

Michaela的母親已經在台灣工作10幾年，和雇主建立深厚情誼，雇主甚至曾飛到菲律賓探望Michaela一家，也有親友在台灣，「台灣對我來說有一種很親近的感覺」，她因而將台灣列為首選的原因。但Michaela也不諱言，不排除到其他薪資條件、環境更好的國家闖蕩。

馬尼拉馬拉特（Malate）、艾米塔（Ermita）一帶，都是菲律賓海外人力仲介密集聚集的區域，其中一些街道鎖定中東市場，招牌直接以阿拉伯文招攬求職者。記者葉冠妤／攝影
馬尼拉馬拉特（Malate）、艾米塔（Ermita）一帶，都是菲律賓海外人力仲介密集聚集的區域，其中一些街道鎖定中東市場，招牌直接以阿拉伯文招攬求職者。記者葉冠妤／攝影

編輯推薦

街頭四處可見招募廣告 選擇權慢慢轉到移工手上

在馬拉特街頭，四處可見海外工作招募廣告，有的牆上刊登前往香港、馬來西亞的徵才廣告，也有的是赴杜拜、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達、約旦等地，打出免費體檢、護照、訓練、住宿與交通補助的誘因，甚至有遠赴捷克、匈牙利的招募廣告；記者也發現到有些街區專門鎖定中東市場，招牌直接以阿拉伯文招攬求職者。

馬尼拉街頭張貼急徵家事工廣告，招募赴馬來西亞及杜拜、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達、約旦等地工作，應徵年齡為24至50歲，標榜馬來西亞月薪3.6萬披索、3至5周可出發，以及免費體檢、護照、訓練、住宿與交通補助。記者葉冠妤／攝影
馬尼拉街頭張貼急徵家事工廣告，招募赴馬來西亞及杜拜、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達、約旦等地工作，應徵年齡為24至50歲，標榜馬來西亞月薪3.6萬披索、3至5周可出發，以及免費體檢、護照、訓練、住宿與交通補助。記者葉冠妤／攝影

馬尼拉人力仲介公司的徵才牆上，並列台灣、捷克、匈牙利企業招募資訊。台灣有半導體、電子業企業徵才，捷克招募印刷機操作人員，匈牙利則徵求廚房助手、木工等。捷克、匈牙利著重技術經驗與英文能力。台灣除學經歷外，也列有性別、年齡、身高等條件，公告下方還註明了僅供人才預募，且不得以任何名義向求職者收費。記者葉冠妤／攝影
馬尼拉人力仲介公司的徵才牆上，並列台灣、捷克、匈牙利企業招募資訊。台灣有半導體、電子業企業徵才，捷克招募印刷機操作人員，匈牙利則徵求廚房助手、木工等。捷克、匈牙利著重技術經驗與英文能力。台灣除學經歷外，也列有性別、年齡、身高等條件，公告下方還註明了僅供人才預募，且不得以任何名義向求職者收費。記者葉冠妤／攝影

陳繼賢說，過去只要有工作機會，當地求職者搶著要，台灣雇主還能挑學歷、英文口音、身高體重，甚至連膚色也挑；如今當地勞工可選擇的國家和條件變多了，選擇權慢慢轉到移工手上，「太鄉下的、家裡人太多的不去，沒加錢都不去。」

鄰國高薪強勢搶人 台灣急需翻轉移工政策優勢

中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆說，移工來源國的勞工輸出人數目前雖仍增加，但受當地經濟發展與人口結構轉變影響，成長幅度未來將逐步放緩；加上鄰近的日本、南韓雖比台灣晚大規模引進移工，但近年搶人愈趨積極，加上工資高於台灣，正加速搶占東南亞勞動力。

勞動力將愈來愈缺稀，政府已必須盡速重新檢視台灣移工政策。當各國紛紛開始人口萎縮，誰能取得搶工先機和優勢，誰就能在人口探底的時代繼續維持國家競爭力。

海外人力仲介集散地馬拉特（Malate）區，除仲介公司林立，周邊也聚集代辦文件、證件照、列印、網咖等商家，形成完整的海外就業服務產業鏈。記者葉冠妤／攝影
海外人力仲介集散地馬拉特（Malate）區，除仲介公司林立，周邊也聚集代辦文件、證件照、列印、網咖等商家，形成完整的海外就業服務產業鏈。記者葉冠妤／攝影

菲律賓馬尼拉馬拉特（Malate）區是海外人力仲介聚集地，一棟不起眼的老舊大樓裡，可能就擠著數十家規模不一的仲介公司。記者葉冠妤/攝影
菲律賓馬尼拉馬拉特（Malate）區是海外人力仲介聚集地，一棟不起眼的老舊大樓裡，可能就擠著數十家規模不一的仲介公司。記者葉冠妤/攝影

編輯推薦

人口探底 移工 少子化 缺工 勞動力 長照 全球搶工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

人口探底／直擊馬尼拉仲介街！各國爭搶移工 台灣爆缺工隱憂

前言：台灣人口在2019年達高峰後，開啟萎縮進行式，國發會甚至預估2075年恐腰斬剩下1215萬人。聯合報持續關心人口探底的國安危機，11月重點探討人口逆降後的勞動力缺口問題。當人口消失不可逆，缺工已可預知是未來產業競爭力和經濟發展的絆腳石，政府除了撒錢催生，有何長期對策？移工能補足藍領基層人力？留才久用可催出多少移工轉型中階技術人力？台灣又需要甚麼樣的白領專業人才移民？

人口探底／百萬移工台灣仍缺工 政策面臨3挑戰4困境

少子化帶動勞動力缺口擴大，全球早已進入搶工時代，勞動力成了各國競逐的資源。未來隨著人口加速驟降，勞動力勢必跟著逆轉而下，儘管AI和機器人發展將帶來勞動力的需求改變，但像長照等AI可能無法取代的人力恐怕只會更缺。台灣未來想靠藍領移工挹注基層勞動力，憑什麼誘因搶贏其他國家？

辯論後再交鋒 蔣萬安反擊弱智說 沈伯洋指市民厭惡互攻

• 台北市長候選人電視辯論會日前落幕後，雙方持續激烈交鋒。民進黨立院黨團總召蔡其昌昨晚出席民進黨台北市長候選人沈伯洋的造勢活動，批台北市長蔣萬安施政不力，質疑「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」蔣萬安今要求蔡其昌道歉並更正說法，沈伯洋則回應藍營支持者認為蔣萬安在辯論會中大勝的說法，他表示，因為蔣萬安不斷地攻擊，連回答問題的時間也拿來攻擊，蔣萬安的支持者看到這樣會覺得很爽快。

總統稱健保費不漲 在野質疑封殺老福法

賴清德總統昨表示，政府透過增加稅收來挹注健保，明年編列六百億元挹注健保基金，健保費「能不調漲就不調漲」。在野黨立委質疑，賴總統強調善用經濟成長增加的稅收照顧人民，為何行政院有意以「不副署」封殺「老人福利法」修正案，不願負擔老年人健保費。

歷史上的今天／1955年港星來台勞軍 夏厚蘭邀軍官伴舞

1955年11月2日，香港影劇界回國祝壽勞軍團全體男女團員，晚上到空軍總部表演慰勞空軍，夏厚蘭表演森巴舞，臨時要求一位觀眾伴舞，結果由一位羅姓空軍伴跳，夏厚蘭在港以「大膽」聞名，滿身充滿如火的熱情，在表演森巴時就有幾個動作極富挑撥性，萬餘觀眾中，口哨聲及喝采聲，不絕於耳，觀眾大呼過癮。

藏逸2026秋季拍賣盛大登場 珍稀珠寶、藝術名作與古董雅藏齊聚，開啟多元投資收藏新視野

當全球經濟環境與金融市場持續劇烈變動，富人對資產配置的思考，也從傳統金融投資工具延伸至更多元化的實體資產。藝術品、珍稀的珠寶鑽石與傳承有序的古董瓷器，不僅承載著個人品味與家族傳承，其稀有性、歷史價值及市場流通特徵，亦成為家族辦公室中長期資產規劃的主流。 藏逸拍賣2026秋季拍賣將於11月14日、12月5日至6日登場，匯聚書畫、現當代藝術、珍稀珠寶、歷代瓷器與古董珍翫，呈現自然造物與人文藝術交織的收藏魅力。 藝術與珍品透過公開競價交流流通，展現收藏市場的多元面貌與拍賣交易的獨特價值。 藝術品橫跨傳統筆墨與國際當代視野。 本季集結張大千、溥心畬、齊白石、黃賓虹等中國書畫名家，常玉、趙無極、朱德群等華人現代藝術重要人物，以及楊三郎、張義雄、洪瑞麟等近現代藝術名家；國際當代藝術亦匯聚草間彌生、奈良美智、村上隆等知名藝術家。本次更特別規劃張大千與草間彌生兩大主題專場，呈現各自鮮明的創作語言與藝術成就。 以濃淡交融的水墨描繪荷塘秋意，筆墨蒼潤奔放，展現張大千晚期藝術的獨特風采。 以童趣小狗造形結合實用收音機功能，展現奈良美智作品鮮明的藝術語言與收藏趣味。 珠寶專場以珍罕

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。