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聯合報一周大事10/25~10/31
國內
29日：財政部公布最新統計，二○二四年幼兒學前扣除額申報戶數比下滑至低於百分之九，反觀長照扣除額申報戶數及扣除金額雙創新高。
30日：教育部發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，明定學校應落實教師非出勤時間的「離線權」。
30日：立法院三讀通過修正刑法第一八五條之三，毒駕十年內再犯致死者可判處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，最重可罰一千萬元。
國外
25日：巴西總統大選決選，選舉法院宣布左派現任總統魯拉擊敗極右派參議員佛拉維歐．波索納洛，成功取得第四個非連續任期。
28日：西班牙中部托雷多省發生兩列高鐵列車追撞事故，至少六十九人死亡、上百人受傷，是西班牙十年來最嚴重的鐵路事故。
30日：以色列公布的國會大選最終結果，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）陣營領先反對派陣營，但仍遠未達到國會過半席次門檻。
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