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聯合報一周大事10/25~10/31

聯合報／ 本報訊
西班牙中部托雷多省10月28日上午發生兩列高鐵列車追撞事故，至少69人死亡、上百人受傷，是西班牙10年來最嚴重的鐵路事故。美聯社
西班牙中部托雷多省10月28日上午發生兩列高鐵列車追撞事故，至少69人死亡、上百人受傷，是西班牙10年來最嚴重的鐵路事故。美聯社

國內

29日：財政部公布最新統計，二○二四年幼兒學前扣除額申報戶數比下滑至低於百分之九，反觀長照扣除額申報戶數及扣除金額雙創新高。

30日：教育部發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，明定學校應落實教師非出勤時間的「離線權」。

30日：立法院三讀通過修正刑法第一八五條之三，毒駕十年內再犯致死者可判處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，最重可罰一千萬元。

國外

25日：巴西總統大選決選，選舉法院宣布左派現任總統魯拉擊敗極右派參議員佛拉維歐．波索納洛，成功取得第四個非連續任期。

28日：西班牙中部托雷多省發生兩列高鐵列車追撞事故，至少六十九人死亡、上百人受傷，是西班牙十年來最嚴重的鐵路事故。

30日：以色列公布的國會大選最終結果，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）陣營領先反對派陣營，但仍遠未達到國會過半席次門檻。

毒駕 魯拉 離線權 巴西 西班牙 高鐵

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因電影「梁山伯與祝英台」在台灣掀起狂熱的影星凌波，1963年10月30日隨香港邵氏公司返台為蔣中正總統祝壽，並參加10月31日舉行的金馬獎頒獎典禮，該屆她獲頒最佳演員特別獎。1963年11月1日她於中午12時搭機返回香港。她在松山機場離去的時候，在近百名警察人員的嚴密戒備下，向千餘位送行的群眾揮手告別，當她手裏抱著金馬獎，不勝離情地走上飛機時，曾在艙門居高臨下，向依依難捨的群眾鞠了兩個躬，而且流下了感激的淚水。

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