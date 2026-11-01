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醫界掀安樂死論戰 籲先補足照護支持

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩陳雨鑫／台北報導

我國首宗安樂死憲法訴訟案，引發醫界對生命自主權的討論。六十多歲鍾姓男子因跌倒導致頸椎受傷、四肢近乎全癱，盼透過釋憲爭取合法安樂死。

對此，醫界看法分歧，一方認為應檢視醫療及社福支持是否不足，避免病人因為照護困境選擇結束生命；另一方則主張，現行醫療若無法緩解患者痛苦，應評估安樂死，正視病人生命自主的需求。

台灣安寧緩和醫學會常務理事蔡兆勳表示，病人提出安樂死訴求，背後往往承受極大身心痛苦，甚至認為自己成為家人負擔而失去求生意願。安寧緩和醫學會雖反對安樂死合法化，仍應從身、心、社、靈各層面檢視醫療及社福資源是否完善，尤其長期臥床的經濟負擔，應透過政府及民間慈善資源支持，避免家庭獨自承受。

北市聯醫中興院區整合醫學照護科主任姜冠宇認為，神經損傷患者可能承受複雜性疼痛，即使接受止痛藥物、疼痛科及麻醉科治療，甚至使用嗎啡或神經阻斷術，也未必能緩解。安樂死不一定適用所有病人，但對於醫療手段已達極限、安寧療法仍無法滿足需求，或因不可逆疾病造成身心嚴重困擾者，應保留討論空間，政府也應讓專業人士赴海外學習，及早準備制度。

衛福部醫事司長劉越萍表示，現行醫療法規以保障生存權為核心，安樂死涉及主動結束生命，牽涉刑法規範，非衛福部現行法規所能處理。衛福部職責是減輕患者痛苦、改善生活品質，而非協助結束生命。若學界、醫界認為有必要推動合法化，應先討論刑法修正；至於安寧緩和醫療條例及病主法，若執行有不足，可再研議調整制度。

醫界 安寧緩和 釋憲

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