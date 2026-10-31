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全台首例安樂死釋憲 律師紀岳良曾陪罕病者赴瑞士有深刻體會

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
瑞士安樂死已合法，何男就是在藍色小屋內執行安樂死。圖／紀岳良提供
瑞士安樂死已合法，何男就是在藍色小屋內執行安樂死。圖／紀岳良提供

花蓮律師兼心理師紀岳良接獲新竹一名幾近全癱的鍾姓男子委託，遞狀聲請許可安樂死的憲法訴訟，成為全台第一例。紀岳良推動安樂死合法化多年，今年6月陪同一名罕病者遠赴瑞士執行安樂死，他認為，憲法應保障每個人生命自主的權利，這次經驗也讓他體會到，為何加拿大兩個執行安樂死的醫師，會說執行安樂死是助人事業。

紀岳良是律師也是心理師，看見祖父母、父親接連因病辭世，尤其他的父親多年前檢查出肝癌末期，從發現到離世僅3個月，他陪伴在旁，親眼看到父親因病痛煎熬，連嗎啡都不能緩解痛苦，還痛到親口問他「什麼時候可以過世?」，讓他深刻感受到每個人都應該有生命自主權，有尊嚴地離開，9年前走上推動安樂死合法化的道路，還擔任台灣生命自主權利促進協會理事長，透過各種管道發聲，希望喚醒社會大眾重視這個議題。

去年他主動拜訪罹患罕病「夏柯—馬利—杜斯氏症（CMT）」的何姓患者，這是一種遺傳性周邊神經病變，影響運動與感覺神經，運動神經、感覺神經會逐漸失能，最嚴重的狀況是動彈不得、失去感覺，但中樞神經系統如呼吸、消化功能卻正常，這樣的患者，如果接受全面照護，就會神智清楚的當個類植物人。

他說，何男青春期就發病，多年來長期承受肌肉萎縮、神經退化之苦，到後來只能靠四肢蹣跚爬行，因退化迅速，40多歲的何男擔心即將進入動彈不得的狀態，等不及國內安樂死立法，6月到瑞士尋求解脫。

紀岳良得知後主動請求陪同，與何姓男子在瑞士會合，執行前一天兩人共進午餐，他感受到何男心情很平靜，也很清楚這是自己的選擇，他不想再受苦了，這是他人生最後的旅程。

何臨終前告訴紀岳良，希望協會繼續努力，雖然他已等不到在國內執行，期待終有一天安樂死能在台灣合法化，而何按下按鈕那一刻，神情相當平靜。

紀岳良說，荷蘭安樂死已經走了40多年、比利時等國甚至已在討論「老人自由死」議題，主張活到一定歲數，就算沒有嚴重病痛，但覺得活夠了，仍有請求安樂死的權利。對於保障人的生命自主權這件事，別國老早不知道跨了幾百步，相較之下，台灣已經連他們的車尾燈都快看不到了。

罹患罕病、不堪病痛折磨的何姓男子赴瑞士尋求安樂死，臨終前平靜與家人告別。圖／紀岳良提供
罹患罕病、不堪病痛折磨的何姓男子赴瑞士尋求安樂死，臨終前平靜與家人告別。圖／紀岳良提供
罹患罕病、不堪病痛折磨的何姓男子赴瑞士尋求安樂死，陪在旁的紀岳良看到他一路心情相當平靜，確認這就是自己想要的方式。圖／紀岳良提供
罹患罕病、不堪病痛折磨的何姓男子赴瑞士尋求安樂死，陪在旁的紀岳良看到他一路心情相當平靜，確認這就是自己想要的方式。圖／紀岳良提供

安樂死 釋憲 瑞士 律師

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