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癱瘓男聲請安樂死釋憲 安寧學會籲檢討支持資源勿讓病人獨扛痛苦

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
執業律師、也是台灣生命自主權利促進協會理事長紀岳良，近日代鍾姓男子到司法院遞狀提出安樂死憲法訴訟。圖／紀岳良提供
執業律師、也是台灣生命自主權利促進協會理事長紀岳良，近日代鍾姓男子到司法院遞狀提出安樂死憲法訴訟。圖／紀岳良提供

我國出現首宗安樂死釋憲案，一位鍾姓男子因跌倒頸椎受傷，神經萎縮接近全癱，遂打官司訴求在國內安樂死，最高法院駁回抗告後，委任律師遞狀啟動憲法訴訟。台灣安寧緩和醫學會常務理事、台大醫院金山分院院長蔡兆勳指出，對這類病人面對身、心、社、靈痛苦深感同理，但在病人選擇安樂死前，政府及各界都應檢討，醫療、社福支持資源為何沒能順利連結，導致病人獨扛痛苦？

蔡兆勳說，這位病人一定非常辛苦，才會希望提早結束生命，他曾遇過許多提出安樂死訴求病人都有類似情況，除病人本身，其家屬一定非常關心病人，對於病人而言，除個人感到極大痛苦，認為人生再無意義，也會覺得拖累家人，為此不願繼續走下去，對此醫界非常同理，但也盼點出問題「病人的痛苦，是否由其本身、家庭獨自承擔？」

「政府醫療、社會福利政策，應注意到少部分病人情境，從醫療、社會支持系統提供關懷。」蔡兆勳指出，學會雖曾發布聲明反對安樂死合法化，但身為醫者，也應提出解方，設法為病人解決痛苦，緩解其高壓狀態，不只醫療端，更要從身、心、社、靈等層面檢視，是否有好的支持系統，照顧病人及其家屬？面對長期臥床衍生沈重經濟負擔，是否有足夠社會公益資源接上？

蔡兆勳表示，面對病人提出安樂死訴求，醫界感同身受，也呼籲各界檢討，國內既有完善醫療體系、充足的社會福利資源，也有許多民間慈善團體，願意提供愛心、善款協助，但是否在特定環節聯繫時發生困難，導致病人獨自承擔痛苦？病人是否得到充足資源協助，還是單獨在家，因而心灰意冷？若能順利連結資源，提供所需照顧及協助，減輕其痛苦，病人自然會放下尋求死亡的想法。

釋憲 安樂死 病人

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