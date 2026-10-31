取消公務員考績甲等75%緊箍咒 銓敘部籲縣市長12月卸職前完成

地方選舉將至，適逢公務員打考績期間，為避免引發考績案核定爭議，銓敘部昨發函，請各直轄市、縣市機關在今年12月間及原任機關首長卸職前，切實依規定完成考績作業。此外，經行政院人事行政總處與銓敘部洽商，也決定今年取消年終考績考列甲等人數比率75％的限制，讓考績回歸受考人實際工作表現考評。

台灣公務革新力量聯盟今表示，中央都把75%緊箍咒拿掉了，各大長官就別再自己預設比例、拿繩子綁手綁腳。屬員今年到底表現如何，就老實打考績，別讓認真做事的人又被迫扛乙。

銓敘部昨天發出「部銓三字第11560308292號」函文，檢送各機關辦理公務人員考績（成）作業業要點第2點修正總說明、對照表及修正後全文，其中要點第2點經銓敘部於30日修正發布，並自發布日生效。

銓敘部表示，函文中要求各直轄市、縣市機關於今年12月間及原任機關首長卸職前，切實依規定辦理本年度之考績作業完竣。經行政院人事行政總處與銓敘部洽商，今年取消年終考績考列甲等人數比率75％的限制，期使考績實務執行回歸以受考人實際工作表現考評。

銓敘部表示，這並非是放寬考評標準，各機關仍應依覈實考評的本旨，審慎評定考績等次。考績法及其施行細則明定，公務人員的考績應以同官等為比較範圍，且須於考績年度內具有特殊條件各目之一或一般條件2目以上之優良具體事蹟，才得考列甲等。而且考列甲等者的整體工作表現，應該較考列其他等次者為佳，才符合覈實考評精神及公務人員之期待。

銓敘部表示，公務員當年度如果有酒後駕車、性騷擾或職場霸凌等違失行為，依考績法規應即時辦理懲處，如另具違法失職情事並經監察院彈劾者，在避免重複考評原則下，都應審慎處理其當年度考績等次。

銓敘部也指出，身心障礙公務人員之考績，宜適度衡酌其身心狀況，覈實考核；根據規定，也不得以受考人所請家庭照顧假、身心調適假、生理假、婚假、產前假、娩假、流產假、陪產檢及陪產假與因安胎事由所請事假、病假等作為考績等次考量因素，而要依據其考績年度內工作績效覈實考評。

銓敘部昨發函，請各直轄市、縣市機關在今年12月間及原任機關首長卸職前，切實依規定完成考績作業。圖／取自台灣公務革新力量聯盟臉書