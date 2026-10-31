快訊

離大選不到1個月！台中市議員江和樹兒子遭逮 涉嫌經營賭場多人交保

結辯最後2分鐘留給柯文哲 蔣萬安曝原因：有基礎才能快速建設台北

西門町酒吧不當搜索喚醒憤怒和傷痛 台灣同志遊行估15萬人站出來

聽新聞
0:00 / 0:00

取消公務員考績甲等75%緊箍咒 銓敘部籲縣市長12月卸職前完成

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
銓敘部昨發函，請各直轄市、縣市機關在今年12月間及原任機關首長卸職前，切實依規定完成考績作業。示意圖。聯合報系資料照
銓敘部昨發函，請各直轄市、縣市機關在今年12月間及原任機關首長卸職前，切實依規定完成考績作業。示意圖。聯合報系資料照

地方選舉將至，適逢公務員考績期間，為避免引發考績案核定爭議，銓敘部昨發函，請各直轄市、縣市機關在今年12月間及原任機關首長卸職前，切實依規定完成考績作業。此外，經行政院人事行政總處與銓敘部洽商，也決定今年取消年終考績考列甲等人數比率75％的限制，讓考績回歸受考人實際工作表現考評。

台灣公務革新力量聯盟今表示，中央都把75%緊箍咒拿掉了，各大長官就別再自己預設比例、拿繩子綁手綁腳。屬員今年到底表現如何，就老實打考績，別讓認真做事的人又被迫扛乙。

銓敘部昨天發出「部銓三字第11560308292號」函文，檢送各機關辦理公務人員考績（成）作業業要點第2點修正總說明、對照表及修正後全文，其中要點第2點經銓敘部於30日修正發布，並自發布日生效。

銓敘部表示，函文中要求各直轄市、縣市機關於今年12月間及原任機關首長卸職前，切實依規定辦理本年度之考績作業完竣。經行政院人事行政總處與銓敘部洽商，今年取消年終考績考列甲等人數比率75％的限制，期使考績實務執行回歸以受考人實際工作表現考評。

銓敘部表示，這並非是放寬考評標準，各機關仍應依覈實考評的本旨，審慎評定考績等次。考績法及其施行細則明定，公務人員的考績應以同官等為比較範圍，且須於考績年度內具有特殊條件各目之一或一般條件2目以上之優良具體事蹟，才得考列甲等。而且考列甲等者的整體工作表現，應該較考列其他等次者為佳，才符合覈實考評精神及公務人員之期待。

銓敘部表示，公務員當年度如果有酒後駕車、性騷擾或職場霸凌等違失行為，依考績法規應即時辦理懲處，如另具違法失職情事並經監察院彈劾者，在避免重複考評原則下，都應審慎處理其當年度考績等次。

銓敘部也指出，身心障礙公務人員之考績，宜適度衡酌其身心狀況，覈實考核；根據規定，也不得以受考人所請家庭照顧假、身心調適假、生理假、婚假、產前假、娩假、流產假、陪產檢及陪產假與因安胎事由所請事假、病假等作為考績等次考量因素，而要依據其考績年度內工作績效覈實考評。

銓敘部昨發函，請各直轄市、縣市機關在今年12月間及原任機關首長卸職前，切實依規定完成考績作業。圖／取自台灣公務革新力量聯盟臉書
銓敘部昨發函，請各直轄市、縣市機關在今年12月間及原任機關首長卸職前，切實依規定完成考績作業。圖／取自台灣公務革新力量聯盟臉書

銓敘部昨發函，請各直轄市、縣市機關在今年12月間及原任機關首長卸職前，切實依規定完成考績作業。圖／取自台灣公務革新力量聯盟臉書
銓敘部昨發函，請各直轄市、縣市機關在今年12月間及原任機關首長卸職前，切實依規定完成考績作業。圖／取自台灣公務革新力量聯盟臉書

銓敘部 考績 公務員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

資深同事準時下班被新人酸很混！主管原想打最低考績 得知真相後沉默了

股匯不放颱風假 央行總裁說涉及層面大

職安新規範 勞動部修正發布承攬管理檢查注意事項

軍人家屬搭交通工具減費優待 朝野無共識保留送協商

相關新聞

「活著像死人」全台首例安樂死釋憲 醫：安寧非萬能應為病人留一條路

60多歲的鍾姓男子因傷造成神經不斷萎縮近乎全癱，希望合法安樂死，最高法院駁回抗告，近日遞狀送進憲法法庭，成為全台首個安樂死憲法訴訟案。北市聯醫中興院區整合醫學照護科主任姜冠宇表示，應正視少數患者超出現行醫療照護能力的需求，安樂死不一定適用所有病人，但對於安寧緩和療法仍無法滿足、或因不可逆疾病造成身心嚴重困擾者，應保留作為可能選項，政府不應放棄相關制度評估。

取消公務員考績甲等75%緊箍咒 銓敘部籲縣市長12月卸職前完成

地方選舉將至，適逢公務員打考績期間，為避免引發考績案核定爭議，銓敘部昨發函，請各直轄市、縣市機關在今年12月間及原任機關首長卸職前，切實依規定完成考績作業。此外，經行政院人事行政總處與銓敘部洽商，也決定今年取消年終考績考列甲等人數比率75％的限制，讓考績回歸受考人實際工作表現考評。

軍中又傳霸凌 圖解中尉墜樓時間軸 國防部為何「變臉」

國軍近期意外頻傳，近半個月就有陸軍第六軍團步兵206旅王姓女中尉墜樓案、吳姓少校心肌梗塞猝死案，以及陸軍第十軍團步兵101旅劉姓上兵休假自傷案等，釀成3條人命。國防部長顧立雄30日態度放軟，證實將206旅旅長和政戰主任調職，也會做適切處分。

歷史上的今天／1967年蔣中正生日 僑胞訂日本煙火淡水施放

1967年10月31日，全國軍民及海外各地僑胞熱烈恭祝時任總統蔣中正生日。全國各地軍政機關、人民團體、學校等，均張燈結綵，設置壽堂，供民眾前往簽名祝壽。總統府於31日開放一天，約10萬以上的中外人士，前往總統府簽名，祝賀總統的華誕。

吃得營養、學得舒適、游得安心！台中多元教育政策陪伴孩子成長

午餐時間，孩子餐盤裡有豐富的雞腿、蔬菜；每週跟著爸媽到超商，兌換一瓶喜歡的鮮乳或豆漿。在教室裡，課桌椅能隨著身高調整；在游泳課，從扶著浮板練習打水，一步步學會游泳。孩子成長中的每一天，離不開這些細微而具體的照顧。近年來，台中市府從營養照顧、學習設備的更新，到游泳教育持續投入資源，讓孩子吃得營養、學得舒適，也學會更多保護自己的本領。 免費營養午餐、每週領鮮乳！家長、孩子都開心 一頓營養午餐，是孩子每天在學校最直接的照顧。台中市府自115學年度起全面實施國中小免費營養午餐政策，公私立學校均納入補助，約24萬名學生受惠。除了減輕家庭負擔，市府也持續把關食材品質、營養均衡與食品安全，希望讓孩子每天都吃得飽、吃得好。 對孩子來說，最關心的或許是「今天吃什麼？」南屯區東興國小的蔣同學分享，自己喜歡午餐裡的雞腿和肉類，開學以來也都吃得飽。家長許小姐則說，學校午餐的主食選擇變得更豐富，孩子吃得喜歡、滿意；政策帶來的改變，就藏在每天的餐盤裡，讓家長多了一分安心。 營養照顧不只在學校，「台中有鈣讚」升級2.0，擴大照顧設籍台中市2至12歲的孩子，包含就讀私立國小的學生，符合資格者每週可免費兌換1

AI科技翻轉環境治理！新北智慧稽查/哨兵守護奪「2026天下城市治理卓越獎」首獎

新北市推動智慧環境治理再獲肯定！《天下雜誌》昨（30）日舉辦「2026天下城市治理卓越獎」頒獎典禮，新北市環保局以「新北智慧稽查／哨兵守護」榮獲環境保護組「首獎」。此殊榮高度肯定新北運用智慧科技、跨科協作及公私協力推動環境治理與污染防治的具體成果，成功讓環境稽查從傳統被動受理陳情，轉型為「主動監測、即時預警及精準查處」的智慧治理模式。 環保局許銘志主任祕書表示，過去環境稽查高度仰賴民眾陳情及人力巡查，不僅耗費大量行政量能，更常受於污染排放時間不固定、來源不易掌握等痛點。為突破限制，新北市持續布建智慧監控網絡，結合民間有線電視既有網路資源及通訊基礎設施，搭配物聯網設備與AI影像辨識，建構全天候環境監測機制，成為第一線稽查人員精準追查污染源的重要助力。 環保局說明，本次獲獎專案充分展現「跨科整合、科技運用、公私聯防」的治理成果。不僅整合稽查、空品噪音與水質保護等專業量能，更透過「環境稽查重案組」運用科技蒐證及跨機關聯防，精準打擊重大環保犯罪；同時導入河川影像監控、自動連續水質監測、空品噪音監測及 AI 智慧預警等多元工具，大幅提升預警與溯源效率；結合民間有線電視業者、水環境巡守

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。