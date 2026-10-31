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立院三讀 毒駕十年內再犯致死 可判死 罰千萬

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰王小萌楊正海／台北報導

為遏止毒駕案層出不窮，立法院昨天三讀通過修正刑法第一八五條之三，毒駕十年內再犯致死者可判處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，最重可罰一千萬元：民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧等綠委未投票。

台北市長蔣萬安競辦質疑，沈伯洋毒駕修法未投票，是因始終放不下過去廢死主張。國民黨新北市長候選人李四川競辦則說，蘇巧慧選擇神隱，再次凸顯始終是黨意大於民意。

全案三讀時，朝野上演表決大戰，民進黨四十一席立委對政院版按下贊成票，但遭在野黨立委五十七席立委反對封殺；當藍白修正動議版本表決時，民進黨立委集體退席，僅莊瑞雄一人投下反對票，藍白立委共五十七人投下支持票，最後修法按照藍白版本過關。

國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，很遺憾民進黨全部棄權，這樣的傲慢態度是想縱容毒駕犯罪嗎？人命有那麼卑微廉價嗎？

蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰指出，毒駕零容忍，不能只喊口號，沈伯洋參選後聲稱立場接近支持死刑，為何到了關鍵表決，卻不投下支持票？對嚴懲毒駕的態度，須向人民交代。

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥指出，近年台灣社會發生多起毒駕致人死亡案，民眾黨主張提高刑法法定刑度，將死刑納入處罰選項。

莊瑞雄反駁，民進黨支持嚴懲毒駕，行政院、司法院已提出加重刑責的修法版本，民進黨立委李坤城的提案更將毒駕致死提高至死刑，國民黨明知各方提案內容，卻把對立法程序的質疑，抹黑成縱容犯罪，「這是嚴重扭曲事實」。

政院今年六月提出修正版本，將毒駕致死刑責從現行的三年以上、十年以下有期徒刑，提高至五年至十二年有期徒刑，朝野立委認為刑度太輕，但對量刑意見不一，藍白提出修正動議版本。

立法院三讀通過藍白共提修正動議版本，駕駛人若被認定尿液中含有毒品，或是被認定施用毒品、麻醉藥品等，將處六月以上、五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金；毒駕致人於死處七年以上有期徒刑，得併科七百萬元以下罰金；致重傷者處五年以上、十二年以下有期徒刑，得併科五百萬元以下罰金。

三讀條文另通過毒駕累犯部分，十年內再犯且致人於死者，可處以死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金；致重傷者，可處七年以上有期徒刑，得併科七百萬元以下罰金。

毒駕 沈伯洋 蘇巧慧

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