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首件碳封存地質探勘計畫 審查通過

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

環境部前天審查通過台塑石化所在的麥寮地區「碳封存地質探勘計畫」，等於我國正式進入二氧化碳捕捉與封存場址的實證階段。環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，台塑計畫探勘期為五年，若探勘後確認具有封存潛力、安全性，接下來就會進到環境影響評估階段，通過才能申請做封存場。

二氧化碳捕捉後封存是全球邁向淨零排放不可或缺的一環，也是我國淨零的重要策略。碳封存技術主要是將化石燃料轉化為能源的過程中，利用捕獲技術將火力發電廠、工廠所排放的二氧化碳分離，輸送至合適地點進行封存，藉此減少排放至大氣中的二氧化碳。

環境部表示，地質探勘調查對於二氧化碳封存場址至關重要。封存場址是否具有足夠厚度且連續、可容納二氧化碳的儲集層，其上方是否有完整緻密的蓋層作為封閉屏障，以及周邊有無斷層等潛在洩漏通道，必須透過震測及鑽井等探勘作業，取得場址實測資料加以驗證。

蔡玲儀表示，事業申請封存場址第一步是向環境部提出地質探勘計畫，經同意後進行探勘，接著依環境影響評估法規定辦理環評，才能申請封存核准。台塑麥寮的「碳封存地質探勘計畫」是「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」八月公布施行後，首個送件封存場址探勘計畫，目前僅台塑一案。

環境部指出，台塑石化公司計畫於雲林縣麥寮鄉六輕工業區及鄰近海域約五○公里乘以五十公里範圍內，進行陸域與海域震測調查、地質探勘井鑽鑿、井下測試及岩心物理、岩心力學分析、監測設施及模型評估等作業，確認麥寮地區地下大約一○○○公尺至一八○○公尺的儲集層與蓋層，評估場址封存量體以及安全性。

蔡玲儀說，前天召開的二次審查會議已同意探勘計畫，核准日至二○三一年十二月卅一日，包括探勘範圍、探勘方法，而且審查委員特別要求參照日本做法，如果未來進行注儲層評估，不得進行二氧化碳灌注測試。

麥寮 淨零 台塑 碳封存場

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