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大陸海警船一日兩度侵擾金門水域 海巡1對1併航監控驅離

中央社／ 金門30日電

中國海警船今天2度侵擾金門縣水域，海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，中國海警船片面宣稱祖國統一歷史大業等言論，海巡回應兩岸互不隸屬，中國應認清現實並驅離。

金馬澎分署透過新聞稿說，上午8時許及下午2時許，第十二巡防區偵獲中國海警船「14608」、「14531」、「14607」及「14529」編隊接近金門限制水域。

金馬澎分署表示，立即調派巡防艇採1對1併航監控、中英文廣播喊話及必要應處措施，要求中國海警船盡快航離；中國海警船分別於上午11時3分及下午5時航出金門限制水域。

金馬澎分署說，中國海警船騷擾期間，不斷以無線電廣播片面宣稱「台灣光復及祖國統一為歷史大業」促統言論，海巡艇回應「兩岸互不隸屬，中國應認清現實立即停止無意義的騷擾行為」。

海巡署說：「金門海域為我國管轄水域，將持續掌握海域動態，強化勤務部署，秉持『不挑釁、不退縮』原則，強勢應處中國侵擾行為，堅定守護國家主權，確保海域安全與秩序」。

金門 中國海警船 海巡

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