大陸海警船一日兩度侵擾金門水域 海巡1對1併航監控驅離

賴清德總統今出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，聽取青年分享海外築夢經驗時，透露對捷克首都布拉格情有獨鍾「我夢中的城市」，還分享過去擔任立委時曾造訪布拉格，對當地風光留下深刻印象，看到年輕人有機會到當地學習無人機技術，直說「羨慕」。

2026-10-30 13:44