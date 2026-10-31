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AI科技翻轉環境治理！新北智慧稽查/哨兵守護奪「2026天下城市治理卓越獎」首獎

文／ 新北市政府環境保護局 提供

新北市環保局榮獲「2026天下城市治理卓越獎」環境保護組「首獎」。 圖／新北市政府環境保護局 提供
新北市環保局榮獲「2026天下城市治理卓越獎」環境保護組「首獎」。 圖／新北市政府環境保護局 提供

新北市推動智慧環境治理再獲肯定！《天下雜誌》昨（30）日舉辦「2026天下城市治理卓越獎」頒獎典禮，新北市環保局以「新北智慧稽查／哨兵守護」榮獲環境保護組「首獎」。此殊榮高度肯定新北運用智慧科技、跨科協作及公私協力推動環境治理與污染防治的具體成果，成功讓環境稽查從傳統被動受理陳情，轉型為「主動監測、即時預警及精準查處」的智慧治理模式。

「2026天下城市治理卓越獎」環境保護組獲獎單位大合照。 圖／新北市政府環境保護局 提供
「2026天下城市治理卓越獎」環境保護組獲獎單位大合照。 圖／新北市政府環境保護局 提供

環保局許銘志主任祕書表示，過去環境稽查高度仰賴民眾陳情及人力巡查，不僅耗費大量行政量能，更常受於污染排放時間不固定、來源不易掌握等痛點。為突破限制，新北市持續布建智慧監控網絡，結合民間有線電視既有網路資源及通訊基礎設施，搭配物聯網設備與AI影像辨識，建構全天候環境監測機制，成為第一線稽查人員精準追查污染源的重要助力。

環保局許銘志主任祕書致詞表示未來將持續建構智慧環境治理網絡，讓環境治理更加即時。 圖／新北市政府環境保護局 提供
環保局許銘志主任祕書致詞表示未來將持續建構智慧環境治理網絡，讓環境治理更加即時。 圖／新北市政府環境保護局 提供

環保局說明，本次獲獎專案充分展現「跨科整合、科技運用、公私聯防」的治理成果。不僅整合稽查、空品噪音與水質保護等專業量能，更透過「環境稽查重案組」運用科技蒐證及跨機關聯防，精準打擊重大環保犯罪；同時導入河川影像監控、自動連續水質監測、空品噪音監測及 AI 智慧預警等多元工具，大幅提升預警與溯源效率；結合民間有線電視業者、水環境巡守隊及大專院校等夥伴，將專業力量延伸至跨域合作，建構智慧環境治理網絡。

水環境巡守隊公私協力推動環境治理。 圖／新北市政府環境保護局 提供
水環境巡守隊公私協力推動環境治理。 圖／新北市政府環境保護局 提供

環保局許銘志主任祕書強調，智慧稽查不只是硬體設備建置，更是將科技監測、AI輔助研判與第一線實務執法深度結合。透過精進監測設備、辨識模型與預警機制，將有限的稽查人力精準投入高風險污染熱區及重大污染事件，提升污染預警、溯源及查處效率，讓環境治理更加即時、精準。

河川自動連續監測站。 圖／新北市政府環境保護局 提供
河川自動連續監測站。 圖／新北市政府環境保護局 提供

環保局表示，本次獲獎不僅是對新北市智慧稽查成果的肯定，更彰顯科技治理在守護城市環境中的重要價值。未來，新北市將持續深化AI辨識技術、擴充智慧監測網絡並強化跨機關協作，推動環境治理由被動查處邁向主動預警，並朝向「2030年淡水河全流域嚴重污染長度比例穩定歸零」目標邁進，攜手各界打造更清淨、宜居且有韌性的新北。

物聯網設備搭配AI影像水色辨識。 圖／新北市政府環境保護局 提供
物聯網設備搭配AI影像水色辨識。 圖／新北市政府環境保護局 提供

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