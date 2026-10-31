AI科技翻轉環境治理！新北智慧稽查/哨兵守護奪「2026天下城市治理卓越獎」首獎

午餐時間，孩子餐盤裡有豐富的雞腿、蔬菜；每週跟著爸媽到超商，兌換一瓶喜歡的鮮乳或豆漿。在教室裡，課桌椅能隨著身高調整；在游泳課，從扶著浮板練習打水，一步步學會游泳。孩子成長中的每一天，離不開這些細微而具體的照顧。近年來，台中市府從營養照顧、學習設備的更新，到游泳教育持續投入資源，讓孩子吃得營養、學得舒適，也學會更多保護自己的本領。 免費營養午餐、每週領鮮乳！家長、孩子都開心 一頓營養午餐，是孩子每天在學校最直接的照顧。台中市府自115學年度起全面實施國中小免費營養午餐政策，公私立學校均納入補助，約24萬名學生受惠。除了減輕家庭負擔，市府也持續把關食材品質、營養均衡與食品安全，希望讓孩子每天都吃得飽、吃得好。 對孩子來說，最關心的或許是「今天吃什麼？」南屯區東興國小的蔣同學分享，自己喜歡午餐裡的雞腿和肉類，開學以來也都吃得飽。家長許小姐則說，學校午餐的主食選擇變得更豐富，孩子吃得喜歡、滿意；政策帶來的改變，就藏在每天的餐盤裡，讓家長多了一分安心。 營養照顧不只在學校，「台中有鈣讚」升級2.0，擴大照顧設籍台中市2至12歲的孩子，包含就讀私立國小的學生，符合資格者每週可免費兌換1

2026-10-31 00:00