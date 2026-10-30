同志遊行將登場 蔡英文溫暖喊話：你們並不孤單、為彼此撐傘

台灣同志遊行明天登場，前總統蔡英文今天說，要向曾經受傷、感到害怕的同志朋友喊話，「你們並不孤單」。一路走來，大家都曾淋過雨，也曾為別人遮風擋雨，現在要繼續為彼此撐一把傘，共同守護得來不易的自由與平等。

蔡英文今天透過臉書發文表示，這幾天台北街頭又掛起彩虹旗，但她知道，對許多同志朋友而言，今年除了期待，心裡也多了一份沉重與不安。

蔡英文指出，台灣花了很長時間，走過無數爭執、誤解與對話，才一步步成為今天更加自由、平等的社會，讓更多人可以自由相愛、組成家庭，也讓每個人都有機會安心做自己。

她說，最近發生的風波再次提醒，社會進步從來不是一條只會前進的直線。「我們好不容易走到今天，不是為了證明偏見已經消失，而是為了讓偏見不再決定任何人的人生。」

蔡英文表示，曾經有太多人在成長過程中，必須小心翼翼隱藏自己，面對不被理解的眼光，甚至把別人的惡意當成生活中必須習慣的一部分。

她強調，這些年推動平權，不只是為了通過一部法律，更希望下一個世代的孩子，不必再經歷同樣的恐懼，不必因為自己的身分而躲藏，也不必花很長時間，才能相信自己值得被愛、被尊重。

蔡英文說，明天就是台灣同志遊行，她想對每一位曾經受傷、感到害怕的朋友說，「你們並不孤單」。

蔡英文表示，一路走來，大家都曾淋過雨，也曾為別人遮風擋雨；現在要繼續為彼此撐一把傘，不論晴雨，一起守護得來不易的自由與平等。

她最後感謝所有一路堅持、從未放棄的人，並祝願每個人都能在台灣勇敢、安心地做自己，每個孩子都不必再習慣惡意，也不必獨自面對黑暗。