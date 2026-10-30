快訊

無底薪還要拚業績？ 眼科醫揭柳營奇美「侮辱性薪資」：有良心的就餓死

耳背被妻逼就醫…醫師夾出「4塊陳年異物」傻眼 阿北驚呼：夭壽

聽新聞
0:00 / 0:00

同志遊行將登場 蔡英文溫暖喊話：你們並不孤單、為彼此撐傘

中央社／ 台北30日電
台灣同志遊行明天登場，前總統蔡英文今天說，要向曾經受傷、感到害怕的同志朋友喊話，「你們並不孤單」。圖為2025台灣同志遊行。記者曾原信／攝影
台灣同志遊行明天登場，前總統蔡英文今天說，要向曾經受傷、感到害怕的同志朋友喊話，「你們並不孤單」。圖為2025台灣同志遊行。記者曾原信／攝影

台灣同志遊行明天登場，前總統蔡英文今天說，要向曾經受傷、感到害怕的同志朋友喊話，「你們並不孤單」。一路走來，大家都曾淋過雨，也曾為別人遮風擋雨，現在要繼續為彼此撐一把傘，共同守護得來不易的自由與平等。

蔡英文今天透過臉書發文表示，這幾天台北街頭又掛起彩虹旗，但她知道，對許多同志朋友而言，今年除了期待，心裡也多了一份沉重與不安。

蔡英文指出，台灣花了很長時間，走過無數爭執、誤解與對話，才一步步成為今天更加自由、平等的社會，讓更多人可以自由相愛、組成家庭，也讓每個人都有機會安心做自己。

她說，最近發生的風波再次提醒，社會進步從來不是一條只會前進的直線。「我們好不容易走到今天，不是為了證明偏見已經消失，而是為了讓偏見不再決定任何人的人生。」

蔡英文表示，曾經有太多人在成長過程中，必須小心翼翼隱藏自己，面對不被理解的眼光，甚至把別人的惡意當成生活中必須習慣的一部分。

她強調，這些年推動平權，不只是為了通過一部法律，更希望下一個世代的孩子，不必再經歷同樣的恐懼，不必因為自己的身分而躲藏，也不必花很長時間，才能相信自己值得被愛、被尊重。

蔡英文說，明天就是台灣同志遊行，她想對每一位曾經受傷、感到害怕的朋友說，「你們並不孤單」。

蔡英文表示，一路走來，大家都曾淋過雨，也曾為別人遮風擋雨；現在要繼續為彼此撐一把傘，不論晴雨，一起守護得來不易的自由與平等。

她最後感謝所有一路堅持、從未放棄的人，並祝願每個人都能在台灣勇敢、安心地做自己，每個孩子都不必再習慣惡意，也不必獨自面對黑暗。

同志遊行 蔡英文 台灣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣同志遊行31日登場 盼共築多元共好社會、邁向真正傾聽

琅讀金句／同志運動在臺灣30年，終見雨過天青：多少個暗夜中的哭泣、挫折，曾因受到歧視而覺得不公平……

相關新聞

外交部指導「無人機論壇」 貴賓致詞書面資料竟稱蔡英文、賴總統為「台灣地區領導人」

「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動」今天在台北舉行，蕭美琴副總統出席致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將透過「100%非紅、可信賴供應鏈」等三大面向，努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。

同志遊行將登場 蔡英文溫暖喊話：你們並不孤單、為彼此撐傘

台灣同志遊行明天登場，前總統蔡英文今天說，要向曾經受傷、感到害怕的同志朋友喊話，「你們並不孤單」。一路走來，大家都曾淋過...

農業三法加碼防堵「美濃大峽谷」 違法墾殖致死最高罰1億

立法院會今三讀「農業發展條例」、「水土保持法」及「山坡地保育利用條例」等農業三法，強化農地及山坡地違法開發管理。三讀條文明定，農地不得堆置、填埋或回填營建剩餘土石方、廢棄物等，違者最高可處300萬罰鍰；未經同意擅自墾殖、占用等行為若致人於死，最高得併科1億元罰金。

賴清德曝最愛城市「布拉格」 見青年赴捷克學無人機直呼：羨慕

賴清德總統今出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，聽取青年分享海外築夢經驗時，透露對捷克首都布拉格情有獨鍾「我夢中的城市」，還分享過去擔任立委時曾造訪布拉格，對當地風光留下深刻印象，看到年輕人有機會到當地學習無人機技術，直說「羨慕」。

獄政最大貪瀆案 王令麟等7人逆轉無罪 高檢署提上訴

•東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大貪瀆弊案，一審判刑、二審逆轉改判王令麟等7人無罪。台灣高等檢察署認為，二審判決違背法令，今上訴第三審。

稅收估首破4兆元 圖解報稅戶結構 「2因素」影響最深

受惠於AI商機持續發酵，財政部統計指出，在證交稅與營利事業所得稅帶動下，今年稅收可望首度突破4兆元大關。此外，高齡少子化也反映在納稅結構的變化，2024年單身申報戶達400萬戶、占比57.4%，創下歷年新高，也反映家庭負擔重心漸由「幼」轉「老」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。