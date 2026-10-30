農業三法加碼防堵「美濃大峽谷」 違法墾殖致死最高罰1億

立法院會今三讀「農業發展條例」、「水土保持法」及「山坡地保育利用條例」等農業三法，強化農地及山坡地違法開發管理。三讀條文明定，農地不得堆置、填埋或回填營建剩餘土石方、廢棄物等，違者最高可處300萬罰鍰；未經同意擅自墾殖、占用等行為若致人於死，最高得併科1億元罰金。

高雄美濃去年爆發大規模盜採土石案，土地遭挖出巨大坑洞，被形容為「美濃大峽谷」。為提高違法成本，立法院今年7月21日已三讀修正「土石採取法」，未經許可採取土石者，最高可處2500萬元罰鍰；意圖營利而未經許可採取土石，因而致人於死者，最高得併科1億元罰金，致重傷者最高得併科8000萬元罰金。

農業發展條例新增第10條之1，三讀條文明定，農業用地應維持農業生產功能，除符合農業使用目的的天然物質或適合農業生產的改良物質外，不得堆置、填埋或回填營建剩餘土石方、廢棄物或其他有害農業生產物質。第69條規定，違者處6萬元以上、300萬元以下罰鍰，沒入施工器具並限期恢復，屆期未完成者可按次處罰，地方政府並得代為恢復，費用由違規行為人負擔。

水土保持法第32條規定，未經同意擅自在山坡地或林區墾殖、占用或違規開發，致生水土流失或毀損水保設施者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科2500萬元以下罰金；致人於死處5年以上、12年以下徒刑，得併科1億元以下罰金；致重傷處3年以上、10年以下徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

第23條則強化違規後復原責任，未經核定擅自開發者應停工，得限期改正、沒入設施及機具、強制拆除及清除，費用由違規行為人負擔，並得暫停該地2年開發申請。第33條規定，未依水保技術規範、未擬具或未依核定計畫執行者，處6萬元以上、300萬元以下罰鍰；致人於死最高得併科1000萬元，致重傷最高800萬元。

山坡地保育利用條例第10條明定，在公有或他人山坡地內，未經同意不得墾殖、占用或違規開發、經營及使用。第34條同步提高罰則，違反規定者最高得併科2500萬元罰金；致人於死最高得併科1億元，致重傷最高8000萬元。第35條則規定，未經核定擅自實施水保計畫或未依核定計畫辦理者，最高處300萬元罰鍰。

此外，農業發展條例第60條也將中央主管機關指定難以防治的野生動物危害納入現金救助、補助或低利貸款範圍；新增第65條之1，要求中央針對農業職業傷害、疾病防治及護具研發編列預算。

立院另通過附帶決議，要求農業部於農業發展條例修法後3個月內配合修正施行細則，內容包括其他有害農業生產物質的認定。