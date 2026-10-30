快訊

收盤前半小時下重手！台幣匯率曲線陡上陡下 央行力挽狂瀾守住32.5關卡

與黃仁勳關係密切！陸籍女高管疑是北京間諜 美媒起底驚人履歷

聽新聞
0:00 / 0:00

農業三法加碼防堵「美濃大峽谷」 違法墾殖致死最高罰1億

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今下午三讀「山坡地保育利用條例部分條文修正草案」，立法院長韓國瑜（右）敲槌通過。記者葉信菉／攝影
立法院今下午三讀「山坡地保育利用條例部分條文修正草案」，立法院長韓國瑜（右）敲槌通過。記者葉信菉／攝影

立法院會今三讀「農業發展條例」、「水土保持法」及「山坡地保育利用條例」等農業三法，強化農地及山坡地違法開發管理。三讀條文明定，農地不得堆置、填埋或回填營建剩餘土石方、廢棄物等，違者最高可處300萬罰鍰；未經同意擅自墾殖、占用等行為若致人於死，最高得併科1億元罰金。

高雄美濃去年爆發大規模盜採土石案，土地遭挖出巨大坑洞，被形容為「美濃大峽谷」。為提高違法成本，立法院今年7月21日已三讀修正「土石採取法」，未經許可採取土石者，最高可處2500萬元罰鍰；意圖營利而未經許可採取土石，因而致人於死者，最高得併科1億元罰金，致重傷者最高得併科8000萬元罰金。

農業發展條例新增第10條之1，三讀條文明定，農業用地應維持農業生產功能，除符合農業使用目的的天然物質或適合農業生產的改良物質外，不得堆置、填埋或回填營建剩餘土石方、廢棄物或其他有害農業生產物質。第69條規定，違者處6萬元以上、300萬元以下罰鍰，沒入施工器具並限期恢復，屆期未完成者可按次處罰，地方政府並得代為恢復，費用由違規行為人負擔。

水土保持法第32條規定，未經同意擅自在山坡地或林區墾殖、占用或違規開發，致生水土流失或毀損水保設施者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科2500萬元以下罰金；致人於死處5年以上、12年以下徒刑，得併科1億元以下罰金；致重傷處3年以上、10年以下徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

第23條則強化違規後復原責任，未經核定擅自開發者應停工，得限期改正、沒入設施及機具、強制拆除及清除，費用由違規行為人負擔，並得暫停該地2年開發申請。第33條規定，未依水保技術規範、未擬具或未依核定計畫執行者，處6萬元以上、300萬元以下罰鍰；致人於死最高得併科1000萬元，致重傷最高800萬元。

山坡地保育利用條例第10條明定，在公有或他人山坡地內，未經同意不得墾殖、占用或違規開發、經營及使用。第34條同步提高罰則，違反規定者最高得併科2500萬元罰金；致人於死最高得併科1億元，致重傷最高8000萬元。第35條則規定，未經核定擅自實施水保計畫或未依核定計畫辦理者，最高處300萬元罰鍰。

此外，農業發展條例第60條也將中央主管機關指定難以防治的野生動物危害納入現金救助、補助或低利貸款範圍；新增第65條之1，要求中央針對農業職業傷害、疾病防治及護具研發編列預算。

立院另通過附帶決議，要求農業部於農業發展條例修法後3個月內配合修正施行細則，內容包括其他有害農業生產物質的認定。

美濃大峽谷 立法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立院三讀毒駕刑責加重 累犯10年內再犯致死最重可判死

立院三讀 毒駕再犯致死最高可判死 沈伯洋等綠委未投票

藍白提案毒駕致死最重死刑 綠：理性討論、無預設立場

環團指白河關子嶺遭濫墾 南市府：違法部分已開罰

相關新聞

外交部指導「無人機論壇」 貴賓致詞書面資料竟稱蔡英文、賴總統為「台灣地區領導人」

「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動」今天在台北舉行，蕭美琴副總統出席致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將透過「100%非紅、可信賴供應鏈」等三大面向，努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。

農業三法加碼防堵「美濃大峽谷」 違法墾殖致死最高罰1億

立法院會今三讀「農業發展條例」、「水土保持法」及「山坡地保育利用條例」等農業三法，強化農地及山坡地違法開發管理。三讀條文明定，農地不得堆置、填埋或回填營建剩餘土石方、廢棄物等，違者最高可處300萬罰鍰；未經同意擅自墾殖、占用等行為若致人於死，最高得併科1億元罰金。

賴清德曝最愛城市「布拉格」 見青年赴捷克學無人機直呼：羨慕

賴清德總統今出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，聽取青年分享海外築夢經驗時，透露對捷克首都布拉格情有獨鍾「我夢中的城市」，還分享過去擔任立委時曾造訪布拉格，對當地風光留下深刻印象，看到年輕人有機會到當地學習無人機技術，直說「羨慕」。

獄政最大貪瀆案 王令麟等7人逆轉無罪 高檢署提上訴

•東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大貪瀆弊案，一審判刑、二審逆轉改判王令麟等7人無罪。台灣高等檢察署認為，二審判決違背法令，今上訴第三審。

稅收估首破4兆元 圖解報稅戶結構 「2因素」影響最深

受惠於AI商機持續發酵，財政部統計指出，在證交稅與營利事業所得稅帶動下，今年稅收可望首度突破4兆元大關。此外，高齡少子化也反映在納稅結構的變化，2024年單身申報戶達400萬戶、占比57.4%，創下歷年新高，也反映家庭負擔重心漸由「幼」轉「老」。

歷史上的今天／1958年美軍贈華克猛犬坦克 戰力大升級

1958年10月30日下午，在中部的裝甲兵基地上，10位年輕的美國士兵，駕著兩輛華克猛犬式（M41A3）坦克，徐徐從大操場的一邊，駛到檢閱台前停下來之後，他們敏捷的從坦克中跳了出來，在裝甲車前排成一列。就在此時，迎面跑過來10名我國士兵，排成一列，雙方互向敬禮，向前邁了一步，握手以後，10名美軍離開現場。10名中國士兵，則登上坦克。這時，檢閱台上，美軍顧問團團長杜安代表美國政府，把一項贈武器的文件，交給我陸軍總司令彭孟緝。然後由我國裝甲兵駕駛的兩輛「華克猛犬」，徐徐的駛離檢閱台前。這批新型坦克移交給中國裝甲兵時，已使我們的「裝甲兵團」，進入另一個時代。因為這種新型坦克，它的機動性與火力都高出一般坦克數倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。