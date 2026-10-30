環團指白河關子嶺遭濫墾 南市府：違法部分已開罰

環團今天表示，台南市白河區關子嶺段水質保護區內，出現大規模砍樹開路、開挖整地，要求嚴查嚴辦、勒令停工復原並檢討通報機制。台南市府回應，違法部分已開罰並要求恢復原狀。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華、台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧今天在立法院舉行「前瞻排砂引泥沙直灌急水溪、再耗資十多億改建下游三座新橋！」記者會表示，白河區關子嶺段「雨露森林景觀咖啡」附近有多筆土地，去年起陸續遭大面積動工砍樹整地。

陳椒華說，另一側「山裏咖啡」周邊自2018年起陸續遭開挖整地，台南市政府農業局疑似於2024年編列公帑補助鋪設聯外道路；今年現場再度出現大規模砍樹開路、土石堆置等違規動工情形。附近另一塊土地今年也申請農業整坡，現場大面積開挖整平，導致邊坡崩塌裸露。

吳麗慧認為，白河水庫原總庫容2509萬立方公尺，因淤積嚴重，2017年總庫容僅剩約41%。中央投入新台幣17.5億元前瞻預算施作排砂工程，但集水區卻濫墾未歇，強降雨時萬噸泥沙恐直接排入急水溪。

列席的經濟部水利署官員王國樑回應指出，相關土地已劃入水質保護區，由農田水利署嘉南管理處及台南市政府共同巡查，並每半年召開一次協調平台。統計今年上半年，烏山頭水庫與白河水庫周邊，嘉南管理處共巡查303次、台南市政府共巡察542次。

台南市政府水利局科長邱雨文指出，雨露森林部分今年2月已開罰，違建也已移請工務局列管，依法應恢復原狀。其他土地部分，因沒有改變地形、未違反水土保持法，沒有開罰，但已經要求恢復植生。