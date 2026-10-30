快訊

店家直播向顧客介紹米格魯有多好養 牠全程失控網笑：這是勸退影片吧

河口湖命案凶嫌辯「誤殺」 高大成指3點狠打臉：從頭到尾說謊

毒駕撞死老翁宣判 死者女兒蹲地痛哭：一條命只值7年8月？

聽新聞
0:00 / 0:00

環團指白河關子嶺遭濫墾 南市府：違法部分已開罰

中央社／ 台北30日電

環團今天表示，台南市白河關子嶺段水質保護區內，出現大規模砍樹開路、開挖整地，要求嚴查嚴辦、勒令停工復原並檢討通報機制。台南市府回應，違法部分已開罰並要求恢復原狀。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華、台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧今天在立法院舉行「前瞻排砂引泥沙直灌急水溪、再耗資十多億改建下游三座新橋！」記者會表示，白河區關子嶺段「雨露森林景觀咖啡」附近有多筆土地，去年起陸續遭大面積動工砍樹整地。

陳椒華說，另一側「山裏咖啡」周邊自2018年起陸續遭開挖整地，台南市政府農業局疑似於2024年編列公帑補助鋪設聯外道路；今年現場再度出現大規模砍樹開路、土石堆置等違規動工情形。附近另一塊土地今年也申請農業整坡，現場大面積開挖整平，導致邊坡崩塌裸露。

吳麗慧認為，白河水庫原總庫容2509萬立方公尺，因淤積嚴重，2017年總庫容僅剩約41%。中央投入新台幣17.5億元前瞻預算施作排砂工程，但集水區卻濫墾未歇，強降雨時萬噸泥沙恐直接排入急水溪。

列席的經濟部水利署官員王國樑回應指出，相關土地已劃入水質保護區，由農田水利署嘉南管理處及台南市政府共同巡查，並每半年召開一次協調平台。統計今年上半年，烏山頭水庫與白河水庫周邊，嘉南管理處共巡查303次、台南市政府共巡察542次。

台南市政府水利局科長邱雨文指出，雨露森林部分今年2月已開罰，違建也已移請工務局列管，依法應恢復原狀。其他土地部分，因沒有改變地形、未違反水土保持法，沒有開罰，但已經要求恢復植生。

環團 關子嶺 白河

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

環團揭白河水源區遭濫伐整地 控台南市府包庇圖利

防機車摔滑！台南全國首創孔蓋防滑入法 逾28萬座拚2028年底改善

台南市府攜手產學簽署備忘錄　深化竹溪永續經營

台南麻豆公設地解編跨大步！釋出3.32公頃建地 增公園、停車場

相關新聞

外交部指導「無人機論壇」 貴賓致詞書面資料竟稱蔡英文、賴總統為「台灣地區領導人」

「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動」今天在台北舉行，蕭美琴副總統出席致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將透過「100%非紅、可信賴供應鏈」等三大面向，努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。

賴清德曝最愛城市「布拉格」 見青年赴捷克學無人機直呼：羨慕

賴清德總統今出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，聽取青年分享海外築夢經驗時，透露對捷克首都布拉格情有獨鍾「我夢中的城市」，還分享過去擔任立委時曾造訪布拉格，對當地風光留下深刻印象，看到年輕人有機會到當地學習無人機技術，直說「羨慕」。

獄政最大貪瀆案 王令麟等7人逆轉無罪 高檢署提上訴

•東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大貪瀆弊案，一審判刑、二審逆轉改判王令麟等7人無罪。台灣高等檢察署認為，二審判決違背法令，今上訴第三審。

稅收估首破4兆元 圖解報稅戶結構 「2因素」影響最深

受惠於AI商機持續發酵，財政部統計指出，在證交稅與營利事業所得稅帶動下，今年稅收可望首度突破4兆元大關。此外，高齡少子化也反映在納稅結構的變化，2024年單身申報戶達400萬戶、占比57.4%，創下歷年新高，也反映家庭負擔重心漸由「幼」轉「老」。

歷史上的今天／1958年美軍贈華克猛犬坦克 戰力大升級

1958年10月30日下午，在中部的裝甲兵基地上，10位年輕的美國士兵，駕著兩輛華克猛犬式（M41A3）坦克，徐徐從大操場的一邊，駛到檢閱台前停下來之後，他們敏捷的從坦克中跳了出來，在裝甲車前排成一列。就在此時，迎面跑過來10名我國士兵，排成一列，雙方互向敬禮，向前邁了一步，握手以後，10名美軍離開現場。10名中國士兵，則登上坦克。這時，檢閱台上，美軍顧問團團長杜安代表美國政府，把一項贈武器的文件，交給我陸軍總司令彭孟緝。然後由我國裝甲兵駕駛的兩輛「華克猛犬」，徐徐的駛離檢閱台前。這批新型坦克移交給中國裝甲兵時，已使我們的「裝甲兵團」，進入另一個時代。因為這種新型坦克，它的機動性與火力都高出一般坦克數倍。

力拚8年創2千億商機！「2026台中購物節」10/24-12/25盛大登場

2026台中購物節於10月24日至12月25日盛大登場，活動範圍遍及全市，邀請民眾把握年末消費旺季，感受購物、觀光與城市魅力交織的熱鬧氛圍。今年以「冠軍之都」為主題，邀集各領域冠軍職人、運動好手代言行銷，展現台中多元產業實力與城市活力，並串聯全市近27萬家店家，推出豐富多元的獎項與消費優惠，透過消費帶動商機、結合觀光體驗及國際行銷，持續擴大活動效益，讓台中購物節成為帶動地方經濟、展現城市品牌魅力的重要盛事。 經發局說明，台中購物節從首屆發票登錄金額25億元躍升至去年374億元，成長逾14倍，帶動全國產值破700億元，成功擴大消費效益與產業商機，去年更吸引外縣市60億元消費。前7屆登錄金額累計已破1,800億元，加上今年預計將創造累計高達2,000億元的營業額，持續擴大消費帶動效益，創造零售、商圈及觀光產業多元商機。 今年活動共有1萬5,000家商圈、市場、夜市、小吃及非連鎖特色店家共同響應，推出近2萬項優惠，力拚庶民經濟。盼透過購物節串聯在地小店、拓展客源，將活動人潮轉化為實質買氣，讓商機深入城市各個角落，並以此成為扶植庶民經濟的重要「城市行銷平台」 經發局補充，今年維持「天天抽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。