國家公園署與南亞科技簽合作備忘錄 促科技保育動能

1958年10月30日下午，在中部的裝甲兵基地上，10位年輕的美國士兵，駕著兩輛華克猛犬式（M41A3）坦克，徐徐從大操場的一邊，駛到檢閱台前停下來之後，他們敏捷的從坦克中跳了出來，在裝甲車前排成一列。就在此時，迎面跑過來10名我國士兵，排成一列，雙方互向敬禮，向前邁了一步，握手以後，10名美軍離開現場。10名中國士兵，則登上坦克。這時，檢閱台上，美軍顧問團團長杜安代表美國政府，把一項贈武器的文件，交給我陸軍總司令彭孟緝。然後由我國裝甲兵駕駛的兩輛「華克猛犬」，徐徐的駛離檢閱台前。這批新型坦克移交給中國裝甲兵時，已使我們的「裝甲兵團」，進入另一個時代。因為這種新型坦克，它的機動性與火力都高出一般坦克數倍。

2026-10-30 00:01