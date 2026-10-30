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國家公園署與南亞科技簽合作備忘錄 促科技保育動能
為引領高科技產業參與國土保育，內政部國家公園署與南亞科技今天簽署「守護生物多樣性暨推動自然正向合作永續夥伴」合作備忘錄，未來將開放實地場域，推動廠區生態共好，為台灣山海注入強大科技保育動能。
國家公園署發布新聞稿指出，這項跨界結盟集結國家級生態治理專業與企業ESG永續動能，宣示打破「科技與自然」界線，秉持公私協力與互惠共榮精神，合力邁向「自然正向（Nature Positive）」發展目標。
國家公園署長王成機表示，面對氣候變遷與生物多樣性流失，國家公園、濕地與海岸等綠色網絡是台灣最重要的氣候韌性屏障，國家公園署自今年7月與國際半導體產業協會（SEMI）建立科技產業媒合平台以來，積極引導企業投入國土保育，南亞科技率先以實質行動響應，成為半導體製造領域落實自然正向與氣候韌性的核心夥伴。
王成機強調，雙方結盟將深化政府專業治理與企業資源的融合，國家公園署透過開放山林、濕地與海岸等場域，提供在地導覽與保育專業資訊，結合南亞科技企業志工及員工自然體驗活動，執行棲地復育、外來種入侵防治、物種調查及生態監測等，切實守護台灣關鍵生態系統，並厚植企業永續意識。
王成機說明，這項合作也將保育理念延伸至高科技園區，針對生物多樣性、原生植物綠化及友善環境營造展開深度交流，促進營運空間與自然共好，並定期研討自然相關資訊揭露、國際永續趨勢及法規政策，帶動產業供應鏈夥伴與社會大眾廣泛參與，擴大環境保護的正向影響力。
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