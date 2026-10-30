外交部指導「無人機論壇」 貴賓致詞書面資料竟稱蔡英文、賴總統為「台灣地區領導人」

「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動」今天在台北舉行，蕭美琴副總統出席致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將透過「100%非紅、可信賴供應鏈」等三大面向，努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。

「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動」由外交部指導、財團法人無人機國際學院與台灣國防產業發展協會合辦。

活動大會手冊在介紹台灣國防產業發展協會理事長吳明蔚時，一度將前總統蔡英文和現任賴清德總統稱為「台灣地區領導人」，被發現後緊急將相關段落的文字塗黑，並且重新印製更新正確頭銜的頁面補上。

蕭美琴在致詞時表示，台灣雖較晚切入無人系統領域，但憑藉半導體領先地位、精密工程與先進製造能力迅速趕上。如今更把無人系統視為國家最高戰略優先事項，結合國防政策與產業藍圖，打造世界級「無人機國家隊」，強化自我防衛與戰略嚇阻，並透過連結安全需求、民間創新與國際合作達成量產規模。

蕭美琴進一步表示，為了鞏固台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心的地位，必須仰賴3大支柱，首先是提供「100%非紅、可信賴供應鏈」，確保微處理器、飛控系統、光學酬載與電池均符合最高資安與運作完整性標準。

其次是「邊緣AI與軟體定義創新」，將邊緣AI整合至自主平台，實現即時決策、感測器融合及無GPS環境下的導航能力。

第三則是「國際夥伴關係與無人機外交」，透過共同研發、技術移轉與共同生產擁抱全球合作，發揮台灣在研發、OEM與規模化量產的優勢。他舉例今年6月出訪帛琉時，外交部準備均贈4架用於海事巡邏及救援訓練的無人機，強調台灣已經透過無人機國際學院，和當地合作，協助建立無人機操作和海上執法能量。

「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動，大會手冊一度將前總統蔡英文和現任賴清德總統稱為「台灣地區領導人」，緊急將相關段落的文字塗黑。圖／讀者提供