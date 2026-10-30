彰化核發首批公地放領土地權狀 內政部感謝農民辛勞

彰化縣北斗地政事務所昨天核發彰化縣首批公地放領土地權狀，內政部政務次長董建宏表示，總統賴清德去年11月赴溪州鄉聽取農民心聲，並宣布重啟公地放領政策，他代表賴總統及內政部長劉世芳向農民多年的辛勞與等待，表達誠摯感謝。

內政部發布新聞稿指出，董建宏昨天出席領狀儀式，和農民一同分享擁有自己土地的喜悅。

董建宏提到，溪州12位農民領到屬於自己的土地權狀，實現長年以來的期盼，不僅讓農民對土地更有歸屬感，也讓政府照顧農民、回應民意的承諾具體落實，也感謝彰化縣政府協助辦理土地現場勘查、鑑界等相關作業，讓放領程序順利推進，充分展現中央與地方攜手合作，共同保障農民權益的努力與成果。

內政部說明，自賴總統與行政院於去年底指示重啟公地放領政策，內政部已加速完成相關放領法令修正，並簡化放領作業，目前已審議通過放領13個縣市，共計1487筆、281公頃的國有、縣市有耕地及養殖用地，其中已申請承領的土地共有559筆，完成繳款取得土地所有權合計206筆。

內政部提到，目前與財政部國有財產署、相關部會及縣市政府，全面積極進行放領土地的租約清理及查註、放領審議、受理承領及現場調查等作業，希望讓放領作業能加速完成，並提醒農民記得在政府公告受理申請承領後1年內提出申請，讓先民的努力也能繼續世代傳承。