賴清德曝最愛城市「布拉格」 見青年赴捷克學無人機直呼：羨慕

賴清德總統今出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，聽取青年分享海外築夢經驗時，透露對捷克首都布拉格情有獨鍾「我夢中的城市」，還分享過去擔任立委時曾造訪布拉格，對當地風光留下深刻印象，看到年輕人有機會到當地學習無人機技術，直說「羨慕」。

賴清德表示，青年百億海外圓夢計畫是他2024年競選總統時提出的政見，政府搭建舞台，讓年輕人勇敢走向世界，再將海外學習成果帶回台灣。

其中，恆春工商學生遠赴捷克布拉格學習無人機技術，讓賴清德特別有感，他說看到青年分享布拉格的照片，勾起過去的回憶，「布拉格是我夢中的城市」，透露擔任立委期間曾造訪當地，對這座城市留下極佳印象。

賴清德還提到，最近接見捷克國會議員時，也特別談起過去造訪布拉格的經驗，當時曾親眼見識這座城市的風貌，至今仍念念不忘，「那個城市我超喜愛」，看到青年有機會前往當地學習，讓他直呼「真的是非常羨慕」。

賴清德強調，無論四旋翼、垂直起降等無人機技術，若能將海外所學帶回台灣，對推動無人機產業發展和強化國家安全，都能帶來相當大的幫助。

賴清德表示，除了無人機技術，也有青年赴海外研究空氣汙染垂直分布，有助台灣未來空氣品質監測及災害預警，他強調，「台灣的下一站就是世界」，期待更多年輕人走出國門、開拓視野，把世界的解方帶回台灣，讓個人夢想成為推動國家進步的力量。

賴清德總統今出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，透露對捷克首都布拉格情有獨鍾「我夢中的城市」。記者郭韋綺／攝影