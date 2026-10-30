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青年海外圓夢計畫成果展 賴總統：把世界解方帶回台灣

中央社／ 高雄30日電

115年青年百億海外圓夢基金計畫成果展今天在高雄登場，總統賴清德表示，台灣的下一站就是世界，「政府協助年輕人築夢，希望年輕人走進世界、開闊視野，把世界的解方帶回來。」

賴總統上午至高雄展覽館參與圓夢計畫成果展，開場由參與活動青年發表成果，內容包括赴美國學習空氣污染檢測、與世界頂尖魔術師學習技藝、至捷克學習無人機技術等。

總統致詞表示，看到青年發表的學習成果深受感動，此計畫是他競選總統時提出的政見，大家現在都知道此計畫就是協助年輕人築夢，「夢想由年輕人來做，舞台由政府來搭」，每位年輕人特別的夢想會匯集成更大的力量，而台灣也會因此更偉大。

「希望年輕人走進世界、開闊視野，把世界的解方帶回來。」賴總統說，此次成果展從今天起為期3天，除了實體展覽外，也有線上展，希望全國青年、家長、老師透過線上或親自參與展覽，深入了解該計畫。

賴總統表示，在台下看到青年發表成果時突然覺得圓夢計畫也是「台灣維新計畫」，它不只是讓個別年輕人追求自己的夢想，政府持續去做讓更多年輕人參與，這不僅實現個人夢想與專業，年輕人在人生的路上找到方向並貢獻國家，國家就會更有力量。

「年輕只有一次大膽追夢」，高雄市長陳其邁表示，過去不少人的長輩出國打拚提著一只皮箱，存了只夠買單程機票的錢就出發了，而今國家以經濟發展創造的AI紅利力量協助年輕人學習，這將是人生寶貴的經驗，也會讓台灣更加精彩。

教育部次長劉國偉指出，今年首度推出「圓夢助力方案」，針對弱勢背景的青年以成長營「以訓代審」，用培力取代履歷篩選，資源不足青年錄取率從114年的7%提升至115年的14%。

青年 賴總統 高雄

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